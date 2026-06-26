L'incident est survenu au passage de frontière de Thayngen (SH) / Bietlingen (D). Image: KEYSTONE

Ce chauffeur a fait une annonce surprenante à la douane suisse

Un homme a choisi la carte de la franchise et déclaré 117 kg de cannabis à la douane germano-suisse. Ça n'a pas fonctionné.

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Le chauffeur d'une fourgonnette a surpris les douaniers allemands au passage de frontière de Thayngen (SH) / Bietlingen (D). Il a déclaré 117 kg de marijuana destinés à une livraison en Tchéquie. Son honnêteté ne le lui pas évité une interpellation par la police.

Dans les documents présentés par le conducteur, la livraison de «Dried Hemp Flowers» était clairement mentionnée, indique vendredi les autorités douanières allemandes. À la place de cacher cette marchandise, le principal intéressé a joué la carte de la franchise.

Les douaniers ont saisi, toutefois, la livraison et une procédure pénale a été ouverte par les autorités allemandes contre le chauffeur pour violation de la loi sur les stupéfiants. La drogue provenait des Etats-Unis. Elle était arrivée en Suisse à l'aéroport de Zurich. (jzs/ats)