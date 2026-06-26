assez ensoleillé31°
DE | FR
burger
Suisse
Police

Ce chauffeur a fait une annonce surprenante à la douane suisse

Ein Zoellner weist einen Lastwagen auf einen Parkplatz, waehrend der Jahresmedienkonferenz der Eidgenoessischen Zollverwaltung am Donnerstag, 5. Februar 2009, in Thayingen. (KEYSTONE/Urs Jaudas)
L'incident est survenu au passage de frontière de Thayngen (SH) / Bietlingen (D).Image: KEYSTONE

Ce chauffeur a fait une annonce surprenante à la douane suisse

Un homme a choisi la carte de la franchise et déclaré 117 kg de cannabis à la douane germano-suisse. Ça n'a pas fonctionné.
26.06.2026, 11:3026.06.2026, 11:30

Le chauffeur d'une fourgonnette a surpris les douaniers allemands au passage de frontière de Thayngen (SH) / Bietlingen (D). Il a déclaré 117 kg de marijuana destinés à une livraison en Tchéquie. Son honnêteté ne le lui pas évité une interpellation par la police.

Dans les documents présentés par le conducteur, la livraison de «Dried Hemp Flowers» était clairement mentionnée, indique vendredi les autorités douanières allemandes. À la place de cacher cette marchandise, le principal intéressé a joué la carte de la franchise.

Des douaniers suisses dénoncent une «dangereuse» formation au combat

Les douaniers ont saisi, toutefois, la livraison et une procédure pénale a été ouverte par les autorités allemandes contre le chauffeur pour violation de la loi sur les stupéfiants. La drogue provenait des Etats-Unis. Elle était arrivée en Suisse à l'aéroport de Zurich. (jzs/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
L&#039;aéroport de Zurich change ses règles pour les bagages cabine
L'aéroport de Zurich change ses règles pour les bagages cabine
Le franc suisse a un talon d&#039;Achille
1
Le franc suisse a un talon d'Achille
de Daniel Zulauf
Initiative UDC: Des trolls d&#039;extrême droite se sont immiscés dans la votation
1
Initiative UDC: Des trolls d'extrême droite se sont immiscés dans la votation
de Michael Graber
Trois communes déposent un recours contre le bruit des F-35
3
Trois communes déposent un recours contre le bruit des F-35
Thèmes
Il fonce en voiture dans une concession automobile
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Voici le coupable «sans équivoque» de la canicule
Le changement climatique est sans aucun doute le responsable de la vague de chaleur actuelle, indiquent les chercheurs du World Weather Attribution (WWA).
Le changement climatique est responsable «sans équivoque» de l'intensité de la canicule qui frappe l'Europe de l'Ouest, indique vendredi le World Weather Attribution (WWA). Des températures aussi élevées auraient été pratiquement impossibles il y a 50 ans.
L’article