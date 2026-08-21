La FM prépare son grand retour en Suisse

Le retour de la FM suisse se précise

La FM devait disparaître fin 2026, mais le Parlement a changé la donne. Dix-neuf radios recevront désormais une concession sans passer par des enchères.

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La disparition annoncée de la FM n’aura finalement pas lieu. Image: Shutterstock

L'Office fédéral de la communication attribuera à l'automne 2026 les concessions FM aux diffuseurs radio. Aucune demande concurrente n'ayant été déposée pour les lots de fréquences mis au concours, il n'y aura pas d'enchères.

L'Ofcom a mis au concours 20 paquets de fréquences FM, dans treize régions de la Suisse. A la fin du délai fixé pour le dépôt des candidatures, il avait reçu 19 demandes valables de radios sans mandat de prestations. Chacune recevra donc une concession.

Les demandes de la SSR et des radios concessionnaires soumises à un mandat de service public concernant les fréquences FM qu’elles utilisaient jusqu’à présent sont en cours de traitement, comme l’a précisé l’Ofcom. Les concessions de radiodiffusion seront également octroyées à l’automne.

Renonciation à l’arrêt de la diffusion

Il était initialement prévu de mettre fin à la diffusion FM à la fin de l’année 2026. Par la suite, tous les programmes radio devaient être diffusés via la technologie DAB+.

Le Parlement a toutefois demandé, dans une motion déposée en décembre dernier, de maintenir la FM plus longtemps. Cette demande était motivée par la crainte que les auditeurs des radios privées diffusant encore en FM ne se tournent vers des programmes étrangers, au lieu d'acheter des appareils compatibles DAB.

Suite à la décision du Parlement, la SSR a annoncé qu’elle reprendrait la diffusion en FM. «Un abandon complet de la FM n’aurait eu de sens que si l’ensemble du secteur avait cessé d’émettre en FM d’ici fin 2026», avait-elle déclaré à l’époque. La SSR ne pouvait pas se permettre de continuer à renoncer à la FM et, par là même, à de nombreux auditeurs et auditrices. (jah/ats)