La directrice de la SSR Susanne Wille (archive). Keystone

La SSR relancera la radio FM dès cet automne

Quelques mois après avoir abandonné cette technologie, le diffuseur public remettra progressivement ses programmes sur la bande FM. Ce revirement fait suite à une décision du Parlement visant à prolonger ce mode de diffusion.

Plus de «Suisse»

La SSR reprendra la diffusion de ses programmes de radio en FM à partir de la mi-automne. L'Office fédéral de la communication (OFCOM) délivrera la concession de radiodiffusion FM au cours du mois d'août.

L'OFCOM a confirmé à l'agence de presse Keystone-ATS les informations publiées par le SonntagsBlick.. Selon le journal, la SSR prévoit de rétablir la diffusion FM à grande échelle en Suisse, avec trois chaînes dans chacune des régions linguistiques.

L'OFCOM a autorisé des tests d'exploitation le 20 juillet.

Selon le SonntagsBlick, qui cite un document interne, certains composants techniquement obsolètes seraient encore utilisés. Les coûts d'exploitation s'éleveront dans un premier temps à environ 6,6 millions de francs par an. Les étapes d'extension prévues l'an prochain porteront ensuite cette somme à 15 millions de francs par an.

La SSR avait cessé de diffuser ses programmes en FM en janvier. Après le passage complet au DAB+ (Digital Audio Broadcasting) au premier semestre 2025, les stations de radio ont perdu 6% de part de marché.

Une décision politique

Ce revirement découle d'une décision politique. L'arrêt de la diffusion en FM était initialement prévu pour la fin de l'année 2026, tous les programmes radio devant ensuite être diffusés exclusivement via le DAB+. En décembre dernier, le Parlement a toutefois adopté une motion demandant le maintien de la FM pour une période plus longue.

Les parlementaires craignaient que les auditeurs des radios privées continuant à émettre en FM ne se tournent vers des stations étrangères plutôt que d'acquérir des récepteurs compatibles DAB.

A la suite de cette décision, la SSR a annoncé qu'elle reprendrait la diffusion en FM. «Un abandon complet de la FM n'aurait eu de sens que si l'ensemble du secteur avait cessé d'émettre en FM d'ici fin 2026», avait-elle alors expliqué. Elle estimait ne pas pouvoir continuer à renoncer à la FM au risque de perdre un grand nombre d'auditeurs. (tib/ats)