Le PLR a un nouveau secrétaire général

Le nouveau secrétaire général du PLR Jonas Projer (à gauche) et le conseiller fédéral PLR Ignazio Cassis à Zurich. (photo d'archives) Image: keystone

Elu à l'unanimité, cet homme des médias vient d'obtenir une place importante au sein du parti.

L'ancien présentateur d'«Arena» Jonas Projer est le nouveau secrétaire général du PLR. Comme annoncé fin février, la conférence des présidents des partis cantonaux l'a élu jeudi à ce poste, a indiqué le parti en soirée.

Le PLR a précisé que l'homme de 42 ans avait été élu à l'unanimité. Le Zurichois s'est fait connaître du grand public en tant que présentateur de l'émission «Arena» de la SRF.

Il a aussi été correspondant de la SRF à Bruxelles, a mis en place Blick.TV chez Ringier et été rédacteur en chef de la «NZZ am Sonntag» pendant un peu plus de deux ans jusqu'en 2023. Il succède à Jon Fanzun au secrétariat général. (ats/jch)