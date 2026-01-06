ciel couvert-5°
Immobilier: Homegate, Immoscout et Ricardo changent leurs tarifs

«Transparence limitée des prix»: le surveillant des prix a désormais pris des mesures contre des plateformes telles que Homegate et Ricardo.
«Monsieur Prix» a décidé de prendre des mesures contre certaines plateformes en ligne, telles que Homegate et Ricardo.Image: Severin Bigler / Dominik Wunderli

«Monsieur Prix» fait plier le géant suisse des petites annonces

Pour la première fois, le surveillant des prix a conclu un accord à l’amiable dans le domaine des plateformes en ligne. Homegate, Immoscout et Ricardo s’engagent à plus de transparence et à des tarifs plus avantageux. Parallèlement, la Commission de la concurrence (Comco) a lancé une vérification préliminaire.
06.01.2026, 19:0406.01.2026, 19:04
Maurizio Minetti / ch media

Depuis plusieurs années, le groupe Swiss Marketplace (SMG) suscite mécontentement et critiques, tant chez les clients que chez les concurrents.

Les reproches portent sur les hausses de prix et le manque de transparence des modèles tarifaires pour les particuliers comme pour les professionnels. Parmi les plateformes du groupe figurent notamment Homegate, Immoscout et Ricardo.

Une grande première

Après plusieurs plaintes, le surveillant des prix, Stefan Meierhans, a ouvert différentes investigations en 2023. Il soulignait en 2024:

«Si je constate un abus, je cherche à conclure un accord à l’amiable avec les parties concernées»

Il a désormais trouvé un compromis avec le SMG concernant Ricardo et les plateformes immobilières, annoncent conjointement le groupe et le surveillant des prix. Il s’agit du premier accord à l’amiable de «Monsieur Prix» dans le secteur des plateformes en ligne. Les nouveaux tarifs entreront en vigueur au plus tard le 1er avril 2026.

Ces élèves romands détournent Twint pour ne pas payer leur repas

Un nouveau modèle qui favorise les économies

Le surveillant des prix souligne dans un communiqué avoir constaté dans le secteur immobilier «une grande complexité et une transparence tarifaire parfois limitée». Son objectif a donc été de proposer une offre claire, structurée et compréhensible sur le plan financier.

Concrètement, le SMG mettra en place une offre dite «Flex Offer» avec des frais ajustés. Il s’agit d’un pack de commercialisation pour les plateformes Homegate.ch, Immoscout24.ch, Acheter-Louer.ch, Immostreet.ch, alle-immobilien.ch et home.ch.

Les clients, souvent des régisseurs immobiliers, pourront souscrire au pack «Experienced» à un prix fixe. Ils pourront publier leurs annonces sans limite de durée, en payant une redevance mensuelle de 44 francs, plus des frais par annonce: 505 francs pour les biens à vendre et 370 francs pour les biens à louer, hors TVA.

Google et Meta accusés de favoriser les arnaques en ligne

Cette nouvelle offre permet aux clients de mieux contrôler les coûts et, dans de nombreux cas, de réaliser des économies importantes par rapport aux modèles précédents, selon le surveillant des prix.

Une nouvelle bien accueillie en bourse

Pour Ricardo, le focus portait sur les frais de succès, appliqués en cas de vente réussie. Plusieurs rabais de 10% s’appliquent désormais à différents formats de vente, par exemple pour toutes les enchères avec un prix de départ d’un franc. Certains gros clients réalisant au moins 100 000 francs de chiffre d’affaires peuvent également bénéficier de cette remise. Selon le surveillant des prix, ces ajustements devraient permettre «des économies pour les vendeurs».

Le SMG souligne dans son communiqué qu’il bénéficie désormais de trois ans de sécurité juridique sur ce point. L’accord avec le surveillant des prix n’affecte ni les objectifs financiers déjà communiqués ni les prévisions de croissance et de rentabilité, précise l’entreprise cotée en bourse depuis septembre, et dont le cours a chuté d’environ 25% depuis l’introduction. A l’annonce de la décision, le titre a rebondi de manière significative, enregistrant une progression à deux chiffres mardi.

Une surveillance accrue

Mais le SMG n’est pas tiré d’affaire pour autant. La Commission de la concurrence (Comco) surveille depuis des années les différentes plateformes du groupe. Elle a reçu à plusieurs reprises des plaintes concernant la politique tarifaire de SMG, qu’elle a ensuite transmises au surveillant des prix.

Il va y avoir du nouveau pour Visa et Mastercard: ce qu'il faut savoir

Fin 2025, le secrétariat de la Comco a ouvert une vérification préliminaire contre le SMG, confirmée par le directeur adjoint Frank Stüssi. L’enquête porte sur un possible abus de position dominante. Stüssi explique:

«Le SMG possède plusieurs plateformes en ligne et opère ainsi sur différents marchés de petites annonces. L’objet de cette vérification est de déterminer si le groupe entrave la concurrence sur le marché des plateformes immobilières.»

Il s’agit de savoir si le SMG détient une position dominante et si des comportements interdits sont susceptibles d’être constatés.

Traduit et adapté de l'allemand par Léon Dietrich

