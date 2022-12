La conseillère fédérale sur le départ s'est montré publiquement dans sa fonction pour la dernière fois. screenshot conférence de presse

Emue, Sommaruga a tenu sa dernière conférence de presse

On l'aura vue sur tous les fronts durant douze ans, c'était sa dernière apparition: Simonetta Sommaruga s'est présentée à la presse comme conseillère fédérale pour la dernière fois. Avec une certaine émotion.

Vendredi était le dernier jour de la dernière session parlementaire à laquelle aura participé la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga. Et avec celui-ci, son ultime conférence de presse, portant sur la loi fédérale sur la surveillance et la transparence des marchés de gros de l’énergie, évoquant les besoins de la Suisse en électricité, pétrole et gaz naturel.

Si le sujet est certes important, alors que la question de la sécurité énergétique continue d'être scrutée cet hiver et que le poste de Sommaruga au Département fédéral de l'Environnement, des Transports, de l'Energie et de la Communication (Detec) va être repris par l'UDC Albert Rösti, c'est surtout le fait que la Bernoise se présente une dernière fois face aux journalistes qui aura marqué la journée.

Professionnelle et sérieuse jusqu'au bout. Image: keystone

«Merci pour ces douze années»

Après avoir résumé son propos dans des allemand, français et italien et impeccables, elle a surtout, avec la classe simple qu'on lui connaît, glissé cette petite phrase à la fin de son introduction:

«Chers représentants des médias, je vous remercie pour votre attention, maintenant et lors de ces douze dernières années. Merci» Simonetta Sommaruga, conseillère fédérale sur le départ

On pouvait attendre de la socialiste parfois émotive, de montrer son affect et cela n'a pas manqué. Elle s'est présentée clignant des yeux durant de longues minutes. Dans les questions qui ont suivi, elle a fait quelques références ici et là à son successeur ou à l'état des dossiers qu'elle a initiés l'année prochaine.

Bye bye, Simonetta. Image: keystone

