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L'initiative Pas de Suisse à 10 millions de l'UDC rejetée

KEYPIX - Des personnes passent devant les affiches des partis politiques et des associations donnant leurs mots d&#039;ordre pour les votations cantonale et federale du dimanche 14 juin, ce dimanche 7 ...
Le camp du non fait tomber l’initiative de l’UDC.Keystone

L'initiative UDC «Pas de Suisse à 10 millions» rejetée par les Suisses

Les Suisses ont rejeté à près de 55% l’initiative UDC qui voulait limiter la population et remettre en cause la libre circulation.
14.06.2026, 13:2414.06.2026, 13:24

Les Suisses ont rejeté dimanche l'initiative populaire «Pas de Suisse à 10 millions». Le texte de l'UDC voulait plafonner la population en Suisse à dix millions d'ici 2050 en limitant l'immigration.

Le non est unanime dans les cantons romands. En Suisse alémanique, la tendance est plutôt au oui. Le Tessin dit également oui.

Les deux Bâle par contre ont dit non. Très clairement pour Bâle-ville, à 73,2%, et à 55% à Bâle-Campagne. Lucerne a aussi refusé, à 50,6%.

A propos du texte 👇

Vidéo: watson

L'initiative populaire «Pas de Suisse à 10 millions! (initiative pour la durabilité)» visait à limiter le nombre de résidents en Suisse à dix millions d'ici 2050. La population s'élève actuellement à environ 9 millions.

Soulagement pour le gouvernement

Le Conseil fédéral et le Parlement auraient dû prendre des mesures dès que la population dépassait les 9,5 millions. L'UDC voulait agir en priorité sur l'immigration. Si ces mesures ne suffisaient pas, Berne aurait dû résilier des traités internationaux, dont celui sur la libre circulation conclu avec l'UE.

Le gouvernement, soutenu par le Parlement et pratiquement tout l'échiquier politique, avait prévenu des conséquences sur les relations diplomatiques avec l'Union européenne. Les opposants craignaient aussi de graves conséquences sur les services de soins, déjà frappés par une pénurie. (jah/ats)

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