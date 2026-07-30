Ce mois de juillet sera-t-il le plus chaud jamais connu en Suisse?

Juillet 2026 en passe de devenir le plus chaud mesuré en Suisse

Le mois qui s'achève pourrait devenir le plus chaud jamais enregistré en Suisse depuis le début des mesures en 1864.

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Un personne porte un ventilateur sur pied dans les rues de Genève. Keystone

Selon MétéoSuisse, la température moyenne nationale dépassait de 3,2 degrés la norme 1991-2020 au 29 juillet. Le classement définitif sera établi début août.

Le bulletin climatique provisoire publié jeudi par MétéoSuisse place, à ce stade, juillet 2026 au premier rang des mois de juillet les plus chauds depuis le début des relevés. Les prévisions pour les derniers jours du mois laissent toutefois encore ouverte la possibilité qu'il termine au deuxième ou au troisième rang. Les années 2015 et 2006 complètent actuellement le podium.

La chaleur s'est accompagnée d'un important déficit de précipitations. Jusqu'au 29 juillet, les quantités de pluie sont restées inférieures à la normale dans une grande partie du pays. Certaines régions ont reçu moins de 20% des précipitations habituellement enregistrées en juillet.

L'ensoleillement a également été supérieur à la moyenne pluriannuelle. Dans certaines régions, la durée d'ensoleillement a dépassé 130% de la valeur de référence calculée sur la période 1991-2020.

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MétéoSuisse publiera le classement définitif de juillet 2026 au début du mois d'août, une fois les données de l'ensemble du mois validées. (ats/vz)