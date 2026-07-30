assez ensoleillé33°
DE | FR
burger
Suisse
Météo

Ce mois de juillet sera-t-il le plus chaud jamais connu en Suisse?

Juillet 2026 en passe de devenir le plus chaud mesuré en Suisse

Le mois qui s'achève pourrait devenir le plus chaud jamais enregistré en Suisse depuis le début des mesures en 1864.
30.07.2026, 16:3030.07.2026, 16:30
Un personne porte un ventilateur sur pied afin de produire de la fraicheur surement dans son logement et de lutter de la chaleur et de la canicule, ce mercredi 29 juillet 2026 a Geneve. (KEYSTONE/Mart ...
Un personne porte un ventilateur sur pied dans les rues de Genève.Keystone

Selon MétéoSuisse, la température moyenne nationale dépassait de 3,2 degrés la norme 1991-2020 au 29 juillet. Le classement définitif sera établi début août.

Le bulletin climatique provisoire publié jeudi par MétéoSuisse place, à ce stade, juillet 2026 au premier rang des mois de juillet les plus chauds depuis le début des relevés. Les prévisions pour les derniers jours du mois laissent toutefois encore ouverte la possibilité qu'il termine au deuxième ou au troisième rang. Les années 2015 et 2006 complètent actuellement le podium.

La chaleur s'est accompagnée d'un important déficit de précipitations. Jusqu'au 29 juillet, les quantités de pluie sont restées inférieures à la normale dans une grande partie du pays. Certaines régions ont reçu moins de 20% des précipitations habituellement enregistrées en juillet.

L'ensoleillement a également été supérieur à la moyenne pluriannuelle. Dans certaines régions, la durée d'ensoleillement a dépassé 130% de la valeur de référence calculée sur la période 1991-2020.

Pour tenter de se rafraîchir un peu:

Voici les piscines les plus chères et les moins chères de Suisse

MétéoSuisse publiera le classement définitif de juillet 2026 au début du mois d'août, une fois les données de l'ensemble du mois validées. (ats/vz)

Plus d'articles sur la canicule en Suisse
Vous souffrez du chaud? «Mangez des chips et des cacahuètes»
1
Vous souffrez du chaud? «Mangez des chips et des cacahuètes»
de Alyssa Garcia
Ce système d'alerte protège les poissons des canicules
Ce système d'alerte protège les poissons des canicules
La canicule qui frappera la Suisse est «historique et inédite»
3
La canicule qui frappera la Suisse est «historique et inédite»
de Leo Helfenberger
La Suisse n'aime pas les climatiseurs et ça lui coûte des millions
1
La Suisse n'aime pas les climatiseurs et ça lui coûte des millions
de Stefan Ehrbar
Thèmes
Le Japon invente le frigo pour humains
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires.
Un «feu en vrille» frappe le centre-ville de Genève
Un impressionnant incendie a frappé la toiture d'un immeuble à Genève, jeudi après-midi. D'importants moyens ont été déployés.
Un grand panache de fumée était visible loin à la ronde, jeudi après-midi, dans le centre-ville de Genève. La police et les pompiers nous confirment qu'un feu de toiture a commencé au bout de la rue du Cendrier, proche de l'intersection avec la rue Rousseau, vers 14h.
L’article