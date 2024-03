L'initiative des Jeunes PLR est rejetée, mais comment font nos voisins?

Ce mécanisme plus ou moins automatique d'ajustement est déjà en vigueur ou prévu dans plusieurs pays européens. Keystone

La proposition des Jeunes PLR, rejettée ce dimanche, concernait les retraites et visait à ajuster l'âge de départ en fonction de l'espérance de vie, comme le font plusieurs pays européens.

L'initiative sur les rentes des Jeunes PLR voulait lier la fixation de l'âge de la retraite à l'espérance de vie. Le peuple suisse lui a dit non ce dimanche 3 mars. Ce mécanisme plus ou moins automatique d'ajustement est pourtant déjà en vigueur ou prévu dans plusieurs pays européens.

L'Italie et le Portugal ont déjà recours à un mécanisme qui lie l'âge de la retraite à l'espérance de vie. Cet âge y a déjà été relevé de manière automatique.

La mesure est en vigueur en Italie depuis 2012. Jusqu'à présent, l'âge de la retraite est passé de 60 à 67 ans. Une modification a eu lieu en 2018 et aucune n'est prévue avant 2026.

Au Portugal, le mécanisme automatique prévaut depuis 2014. Jusqu'en 2022, l'âge de la retraite a été relevé de 66 ans à 66 ans et 7 mois avant d'être abaissé, pour s'élever actuellement à 66 ans et 4 mois. L'espérance de vie dans ce pays a baissé ces dernières années.

Un quart des pays de l'OCDE connaissent un tel système. D'autres pays européens prévoient également de lier le départ à la retraite à l'espérance de vie, après avoir progressivement relevé l'âge minimal.

Lier le départ à la retraite à l'espérance de vie prévu dans d'autres pays

Dès cette année, les Néerlandais prennent leur retraite à 67 ans. A partir de 2028, l’âge légal de la retraite sera uniquement relevé si l’espérance de vie continue d’augmenter.

Au Danemark, le mécanisme lié à l'espérance de vie sera introduit en 2030. L’âge de la retraite passera alors de 67 ans à 68 ans, puis à 69 ans en 2035. Des adaptations sont prévues tous les cinq ans.

En Suède, l'âge de la retraite sera de 67 ans dès 2026, puis recalculé annuellement. En Estonie, il sera de 65 ans en 2026 et basé sur l'espérance de vie dès l'année suivante. En Finlande encore, l'âge de référence, actuellement fixé à 65 ans, sera indexé dès 2030. D'autres pays suivent le mouvement.

D'autres paramètres à prendre en compte

Mécanisme automatique ou non, la plupart des pays européens voient leurs travailleurs partir à la retraite à 65 ans ou plus. La France a fixé la limite en-dessous, entre 62 et 64 ans de manière transitoire, puis 64 ans dès 2032.

L'Allemagne est aussi en train d'augmenter progressivement l'âge de la retraite, pour atteindre 67 ans en 2031. De même que l'Autriche (65 ans pour les hommes et les femmes en 2033), la Belgique (66 ans en 2025 et 67 ans en 2030), l'Espagne (67 ans en 2027) ou encore le Royaume-Uni (67 ans en 2028).

Toutefois, les comparaisons d'âges légaux entre pays ne sont pas les seuls paramètres à prendre en compte. Nombre d'Etats européens prévoient dans leur système un départ anticipé à la retraite sous conditions, comme la durée de carrière ou le nombre d'années de cotisations (Espagne), la nature des emplois exercés (Portugal) ou encore le nombre d'enfants (République tchèque). (chl/ats)