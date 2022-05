Daniel Koch (et d'autres) veulent interdire les feux d'artifice en Suisse



Une initiative veut bannir les explosions bruyantes. Si leur texte récolte 100 000 signatures, le peuple suisse devra trancher. Voici ce qu'ils demandent.

Les 1ers août pourraient être plus calmes à l'avenir. Un comité a lancé une initiative contre les feux d'artifice bruyants. Il a jusqu'au 3 novembre 2023 pour récolter les 100 000 signatures nécessaires.

Pourquoi lancer cette initiative?

Les feux d'artifice divertissent une partie de la population, reconnait, mardi, le comité d'initiative dans un communiqué. Mais ils dérangent, voire font aussi beaucoup souffrir. Les initiants listent leurs désagréments:

Ils provoquent souvent plusieurs jours de stress, d'inquiétudes et même de panique chez les animaux domestiques, d'élevage ou sauvages.

Petits enfants ou personnes sensibles en pâtissent également.

Lors des sécheresses en été, les engins pyrotechniques incontrôlés peuvent déclencher des incendies et ainsi mettre en danger la flore et la faune.

Ils polluent aussi les sols et l'air, en libérant des poussières fines et des substances toxiques.

Ils dénoncent une multiplication des feux d'artifice, ne se limitant plus au 1er août et au Nouvel an.

Que demande le texte?

Avec son initiative «pour une limitation des feux d'artifice», le comité entend réduire les nuisances pour les êtres vivants et les risques pour l'environnement. Les feux d'artifice bruyants doivent être interdits. Les cantons pourraient accorder des autorisations exceptionnelles pour les événements suprarégionaux. Les initiants précisent d'ailleurs sur leur site:

En revanche, pour régaler l'œil, il existe des moyens plus modernes que la poudre noire qui date de l'avant-dernier millénaire. Les spectacles lumineux, les lasers et les drones sont tout aussi beaux, sans faire de bruit ni dégager d'odeur.

Le texte de l'initiative ne parle, en revanche, pas des allumettes bengales et autre vésuves, ce qui ravira les enfants, comme les amateurs de ce genre de soirées. 👇

Vidéo: watson

Les initiants ont déjà reçu le soutien de plusieurs organisations nationales, comme La Ligue suisse contre le bruit, Pro Natura, Greenpeace Suisse ou encore la Protection suisse des animaux. Des personnalités sont également favorables au texte, à l'image de l'ancien «Monsieur Coronavirus» Daniel Koch et de la championne olympique de dressage de chevaux Christine Stückelberger.

Des personnalités sont également favorables au texte, à l'image de l'ancien «Monsieur Coronavirus» Daniel Koch. Image: sda

Si la vidéo vous a étonné, voici le contexte en détail Video Vésuve dans le vagin et sexe en public: une soirée dégénère à Lausanne de Margaux Habert

(jah/ats)