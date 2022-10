Heinz Tännler, UDC zougois, a confirmé sa candidature au Conseil fédéral. (archives) Image: sda

Le Zougois UDC Heinz Tännler veut succéder à Ueli Maurer

Le Zougois Heinz Tännler (UDC) a annoncé sa candidature pour la succession du conseiller fédéral Ueli Maurer. Il est un survivant de la fusillade de 2001 au Parlement zougois.

Un troisième candidat s'est lancé samedi dans la course à la succession du conseiller fédéral sortant Ueli Maurer. «Je peux confirmer ma candidature», a annoncé à Keystone-ATS le directeur des finances zougois Heinz Tännler (UDC), en réponse à des articles de presse.

L'UDC du canton de Zoug va proposer la candidature de ce juriste et conseiller d'Etat de 62 ans à la commission de sélection en vue de l'élection du Conseil fédéral, prévue en décembre, a confirmé le parti cantonal.

Cet ancien fonctionnaire sportif est le troisième candidat masculin de l'UDC à se présenter officiellement à la succession du conseiller fédéral Ueli Maurer. Auparavant, le conseiller national bernois et ancien président du parti Albert Rösti, ainsi que le conseiller aux Etats bernois Werner Salzmann avaient déjà annoncé leur candidature.

Pas de Zougois au Conseil fédéral depuis 2003

Sa formation devrait avoir le choix parmi les candidats, a déclaré Heinz Tännler à la «Schweiz am Wochenende». Le Zougois dit se mettre à disposition, mais acceptera toute décision de la commission de sélection, a-t-il précisé à la «Weltwoche».

Avec un conseiller fédéral zougois, une région importante et significative en termes d'économie, de population et de géographie serait à nouveau représentée au gouvernement, écrit l'UDC zougoise dans un communiqué.

Le dernier conseiller fédéral de Suisse centrale était Kaspar Villiger, qui s'était retiré en 2003.

Heinz Tännler: un survivant de la fusillade de 2001

L'UDC zougoise a qualifié Heinz Tännler «d'homme d'action». Il a réussi à rendre la place industrielle et financière zougoise attractive et à faire passer le canton des chiffres rouges aux bénéfices.

Heinz Tännler siège au Conseil d'Etat zougois depuis 2007. Il y a occupé le poste de directeur des travaux publics jusqu'en 2016, date à laquelle il est passé à la direction des finances. Il avait auparavant été député cantonal de 1995 à 2003, d'abord en tant que membre du PLR. Il avait ensuite rejoint l'UDC en 2002.

Le 27 septembre 2001, il a survécu à la fusillade perpétrée au Parlement zougois, lorsqu'un homme armé a fait irruption dans la salle, tuant trois membres du gouvernement ainsi que 11 députés, et blessant 15 parlementaires.

Avocat et notaire, il a travaillé de 2004 à 2006 comme directeur du département juridique de la Fédération internationale de football association (FIFA) à Zurich. Il était également membre de la direction.

Aucune candidate annoncée pour l'instant

L'Assemblée fédérale élira le successeur du ministre des finances Ueli Maurer le 7 décembre prochain. Jusqu'à présent, seuls des hommes se sont officiellement portés candidats.

Plusieurs favorites ont décliné l'offre, dont la conseillère nationale grisonne et vice-présidente de l'UDC Magdalena Martullo-Blocher, la conseillère d'Etat zurichoise Natalie Rickli et, plus récemment, la conseillère nationale saint-galloise Esther Friedli, qui préfèrerait devenir conseillère aux Etats.

Le président du groupe parlementaire UDC Thomas Aeschi est également en discussion pour la succession. Comme Heinz Tännler, il est originaire du canton de Zoug. Il garde pour le moment le silence sur ses ambitions. Thomas Aeschi donnera des informations à ce sujet la semaine prochaine, a-t-il déclaré samedi, interrogé par Keystone-ATS.

La conseillère d'Etat nidwaldienne Michèle Blöchliger réfléchit également à une candidature. Des discussions sont par ailleurs en cours au sein de l'UDC zurichoise pour lancer une éventuelle candidature du conseiller national Thomas Matter. (sas/ats)