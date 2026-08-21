Surveillance de la Comédie de Genève épinglée et mesures dévoilées

«Scoop du jour»: la gouvernance de la Comédie va changer
La Cour des Comptes genevoise épingle la gouvernance de la Fondation d'art dramatique (FAD). Elle lui reproche de ne pas avoir discuté d'objectifs avec la directrice de la Comédie de Genève Séverine Chavrier. La Ville et le conseil de fondation annoncent des mesures.
Le gendarme administratif dit le cadre légal et réglementaire de la FAD «obsolète» et «incomplet». Avec une feuille de route, les problèmes de la Comédie «auraient peut-être pu être identifiés plus rapidement», a dit vendredi à la presse celle qui a instruit l'affaire, Nathalie Brender.
En réponse, la conseillère administrative Joëlle Bertossa souhaite déposer début 2027 des statuts révisés. «Scoop du jour», le canton va entrer en co-gouvernance, a-t-elle dit. Elle veut faire passer le conseil de fondation de 15 à huit membres.
Le président de la FAD Philippe Juvet promet lui des mesures d'ici fin 2026 face aux cas de non-conformité dans le recrutement à la Comédie pour lesquels il charge Mme Chavrier. Après des mois de tensions, la fondation a choisi en mai de licencier la Franco-Suisse. (jah/ats)