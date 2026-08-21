Surveillance de la Comédie de Genève épinglée et mesures dévoilées

Séverine Chavrier: ancienne directrice de la Comédie de Genève. Keystone

«Scoop du jour»: la gouvernance de la Comédie va changer

Après des mois de crise et le licenciement de Séverine Chavrier, un rapport pointe les failles de surveillance de la Comédie genevoise.

Plus de «Suisse»

La Cour des Comptes genevoise épingle la gouvernance de la Fondation d'art dramatique (FAD). Elle lui reproche de ne pas avoir discuté d'objectifs avec la directrice de la Comédie de Genève Séverine Chavrier. La Ville et le conseil de fondation annoncent des mesures.

Nathalie Brender: magistrate à la Cour des comptes genevoise. Keystone

Le gendarme administratif dit le cadre légal et réglementaire de la FAD «obsolète» et «incomplet». Avec une feuille de route, les problèmes de la Comédie «auraient peut-être pu être identifiés plus rapidement», a dit vendredi à la presse celle qui a instruit l'affaire, Nathalie Brender.

En réponse, la conseillère administrative Joëlle Bertossa souhaite déposer début 2027 des statuts révisés. «Scoop du jour», le canton va entrer en co-gouvernance, a-t-elle dit. Elle veut faire passer le conseil de fondation de 15 à huit membres.

Joëlle Bertossa: conseillère administrative de la Ville de Genève chargée de la culture. Keystone

Le président de la FAD Philippe Juvet promet lui des mesures d'ici fin 2026 face aux cas de non-conformité dans le recrutement à la Comédie pour lesquels il charge Mme Chavrier. Après des mois de tensions, la fondation a choisi en mai de licencier la Franco-Suisse. (jah/ats)