Un tram à Genève, l'autre à Lausanne: cherchez la différence. Image: watson / dr

«Les Lausannois en pleurs»: le nouveau tram fait rigoler à Genève

Alors que Genève végétalise les abords de ses voies de tram pour lutter contre les îlots de chaleur, Lausanne a fait le choix du béton pour une grande partie de son nouveau tracé. Une différence qui fait grincer des dents et pousse une élue à interpeller les autorités.

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Cet été, il a fait très chaud et les villes suisses ont souffert. On le savait, on l'a désormais expérimenté: les îlots de chaleur sont réels. Les initiatives pour «végétaliser» les villes suisses sont légion à tous les échelons politiques. Récemment, Genève a présenté un nouveau dispositif pour son tram.

C'est tout vert. ville de genève, N. Zermatten & E. Lave

La ville a posé, sur près de 700 mètres, des rouleaux de sédum, «des plantes particulièrement adaptées aux conditions urbaines». Ces plantes «succulentes», ou grasses, se plaisent dans des conditions arides et sont appréciées pour leur rusticité, nous indique un spécialiste en botanique.

La pose du revêtement végétalisé. Image: Ville de Genève

Une plante qui demande peu d'entretien, idéale pour une surface végétale. En diminuant la surface de béton exposée au rayonnement solaire, la ville retient beaucoup moins la chaleur. Les travaux ont pris sept semaines. Sous la publication, plusieurs internautes réagissent:

«Les Lausannois en pleurs»

«@villelausanne avec votre ligne de tram pas encore en service et déjà obsolète, prenez exemple!»

«Genève-Lausanne: même projet mais résultat aux antipodes: cherchez l'erreur!»

«C'est fou que vous y arriviez à Genève alors que Lausanne dit que c'est impossible»

Les utilisateurs font référence au nouveau tramway lausannois, qui circulera dès la fin de l'année entre le quartier du Flon et Renens. Les critiques fleurissent déjà pour dénoncer un projet particulièrement bétonné, qui promet de faire régner la chaleur en été.

C'est tout gris. Image: watson

La vert'libérale Virginie Cavalli, conseillère communale lausannoise et candidate au conseil d'Etat vaudois en 2027, déposera mardi une interpellation urgente sur cette question. Elle suit une pétition nommée «Le tram, oui, la fournaise, non», lancée il y a quelques jours. Virginie Cavalli estime que Lausanne a manqué une occasion d’adapter son nouveau tram aux étés de plus en plus chauds et demande des aménagements pour limiter les îlots de chaleur.

«Le tram, c’est fantastique comme infrastructure. Mais l'exemple genevois montre qu’on peut végétaliser le tronçon sur des segments existants» Virginie Cavalli, conseillère communale lausannoise

Virginie Cavalli. Keystone

La différence entre Lausanne et Renens interpelle particulièrement Virginie Cavalli: si des solutions végétalisées ont été trouvées côté renanais, le béton domine côté lausannois.

«Je crois qu’on se moque un peu de nous» Virginie Cavalli, conseillère communale lausannoise

Pas de revêtements en sédum à Lausanne

Les transports lausannois (TL) nous indiquent que «les zones non végétalisées correspondent à des tronçons présentant des contraintes techniques ou d'exploitation».

«Environ un tiers de la plateforme est végétalisé et deux tiers sont réalisés en béton» Transports lausannois

Concernant les arbres, la présence des infrastructures urbaines souterraines — canalisations, chauffage à distance, électricité, galerie technique, etc — rend difficile le développement de racines.

Un visuel du tramway lausannois. Image: dr

Contacté, le municipal socialiste Julien Eggenberger prévoit «des arbres supplémentaires dans les secteurs du Galicien, des Halles de Sébeillon, de l'Ecole technique des métiers ou encore le secteur de l'Ecole professionnelle».

«Entre Lausanne et Prilly, environ 200 arbres supplémentaires auront été plantés le long du tracé du tramway d'ici la fin des travaux» Julien Eggenberger, Municipalité de Lausanne

Julien Eggenberger. Keystone

Et du coup, va-t-on poser des revêtements en rouleaux de sédum, comme à Genève? Non plus. «La méthode retenue pour le tramway lausannois n’est pas la même que celle des TPG», indiquent les TL qui indiquent avoir également appliqué «un revêtement végétalisé»: concrètement, du gravier agrémenté de petites plantes grasses et autres mauvaises herbes côtoie un ou deux passages plus verts à Renens et Prilly.

La version «végétale», à Prilly. watson

Un enjeu aussi social

Julien Eggenberger nous indique que la ville de Lausanne doit encore s'occuper de végétaliser «l'aménagement des places et espaces publics alentours, notamment la place de l'Europe». Mais pas des voies elles-mêmes. Celles-ci resteront donc bétonnées du côté du Flon.

La Municipalité mise donc surtout sur les arbres et l'aménagement des espaces publics, plutôt que sur une végétalisation supplémentaire des voies. Une réponse insuffisante pour Virginie Cavalli, qui veut désormais contraindre les autorités à examiner d'autres solutions.

Car l’enjeu est aussi social: enfants, personnes âgées et usagers vulnérables «doivent pouvoir emprunter le tram sans subir des températures excessives». Son interpellation évoque «des températures au sol dépassant 45 degrés le long des voies, sans parler des abris des arrêts qui se transforment en véritables fours».