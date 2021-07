Swisscom dans de sales draps: il va falloir rendre des comptes (et changer les choses)

Euro 2021

«Face à Jordi Alba, Chiellini a été très intelligent»

Pas de doute: pour le psychologue du sport Denis Hauw, l'attitude lunaire de Giorgio Chiellini, avant les tirs au but contre l'Espagne, est calculée. Et elle est diablement efficace.

La scène a fait sensation, et il y a de quoi. Mardi soir, le capitaine de l'Italie Giorgio Chiellini a eu une attitude complètement folle avant la séance de tirs au but contre l'Espagne, en demi-finale de l'Euro. On le voit hilare, exubérant, poussant son homologue espagnol Jordi Alba et allant même jusqu'à lui pincer la joue et le soulever. Une attitude qui contraste totalement avec celle du capitaine ibérique, nettement plus conventionnelle dans pareille situation, si solennelle et stressante.