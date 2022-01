Votations fédérales du 13 février: ce que disent les sondages

Si le vote avait lieu aujourd'hui, l'initiative pour l'interdiction de la publicité sur le tabac serait largement acceptée, alors que les autres objets en votations seraient plus ou moins nettement rejetés. C'est ce que montrent deux sondages publiés vendredi.

La SSR ainsi que Tamedia et 20 Minutes ont publié vendredi leurs premiers sondages relatifs aux objets soumis au peuple le 13 février prochain.

Publicité sur le tabac ✅

73% de oui (sondage SSR)

(sondage SSR) 67% de oui (sondage Tamedia)

Tous les groupes étudiés sont en majorité favorables à l'initiative: il n'y a pas de Röstigraben, ni de fossé ville-campagne. Les femmes soutiennent le texte avec une clarté toute particulière (83%), selon le sondage de la SSR. Actuellement, 87% des sympathisants du PS et 90% des Verts glisseraient un oui dans l'urne. Le oui est un peu plus faible dans l'électorat du PLR et de l'UDC (57%). Une claire majorité (62%) se dégage en faveur du texte même chez les personnes critiques envers le gouvernement, écrit gfs.bern.

Le texte trouve partout des majorités confortables, estiment également les auteurs du sondage de Tamedia. Une exception toutefois: les sympathisants du PLR et de l'UDC. Les premiers rejettent l'interdiction de la publicité pour le tabac à 52% tandis que le oui et le non sont à égalité à 49% auprès des seconds.

Les auteurs du sondage de la SSR estiment que l'initiative pour l'interdiction de la publicité sur le tabac démarre d'un bon pied. Mais le contre-projet pourrait s'inviter davantage dans le débat: tous les partis n'ont pas encore formulé leurs mots d'ordre et ceux-ci pourraient déclencher une forte tendance vers le non.

Aide aux médias❓

52% de oui (sondage SSR)

(sondage SSR) 49% de oui (sondage Tamedia)

Les deux sondages font état de plusieurs clivages concernant ce texte et notamment un clivage gauche-droite. De nettes majorités se dessinent en faveur du projet à gauche et chez les Vert'libéraux. En revanche, les partisans du PLR et de l'UDC le rejettent. Selon le sondage de la SSR, seuls 17% des sympathisants UDC envisagent de glisser un oui dans l'urne le 13 février. Ils sont encore moins nombreux dans le sondage de Tamedia (13%).

Des différences sont également observées selon les régions linguistiques. Le oui l'emporte en Suisse romande tandis qu'en Suisse alémanique et au Tessin, le camp du non a une légère avance.

Expérimentation animale ❌

48% de non (sondage SSR)

(sondage SSR) 61% de non (sondage Tamedia)

Gfs.bern note que le fossé entre les sexes est extrêmement marqué: 60% des femmes veulent voter oui, contre 33% des hommes. Mais plus de six femmes sur dix n'ont pas encore fait de choix précis. Un fossé similaire se retrouve aussi dans le sondage de Tamedia, mais de moindre ampleur: 45% des femmes disent oui, contre 24% d'hommes.

L'initiative recueille en outre un peu plus d'approbation à gauche qu'à droite. Une claire majorité ne se dessine toutefois que chez les partisans des Verts. Ceux du PS sont divisés. Dans les autres partis, le texte est clairement rejeté.

Droit de timbre ❌

49% de non (sondage SSR)

(sondage SSR) 55% de non (sondage Tamedia)

Pour cet objet également, un clivage gauche-droite se dessine. Le texte est clairement rejeté par les sympathisants des Verts (67%) et du PS (64%), selon le sondage SSR. A l'inverse, les partisans du PLR et du Centre sont favorables à la suppression du droit de timbre à 62%, respectivement 57%. Le sondage de Tamedia constate également une polarisation gauche-droite. Il enregistre toutefois une part de oui plus faible au sein des partisans du PLR (49%) tandis que le oui a la même force chez les sympathisants du Centre.

Outre les électeurs bourgeois, seules les personnes faisant partie d'un ménage aux revenus les plus élevés sont favorables à la suppression du droit de timbre, note encore l'étude de la SSR. (ats)