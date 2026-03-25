La hausse des primes maladie est une préoccupation majeure pour la population suisse. Image: Keystone

Primes maladie: cet UDC a une idée qui énerve la gauche

Adapter les primes maladie tous les quatre ans? L'idée est lancée, mais divise la classe politique, entre promesse de stabilité pour les ménages et crainte d'explosion des coûts.

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Le conseiller national zougois Thomas Aeschi (UDC) veut mettre fin à l'ajustement annuel des primes maladie, comme le rapporte le 20 Minutes. Son initiative parlementaire prévoit une adaptation tous les quatre ans: d'abord en janvier 2033, lors de l'entrée en vigueur du financement uniforme des prestations de la LaMal (réforme acceptée en 2024), puis en 2037.

L'élu met en avant trois bénéfices: une meilleure stabilité pour les ménages, moins de volatilité liée aux réserves des caisses, et une réduction des frais administratifs.

Une idée qui ne convainc pas tout le monde

Le PLR zurichois Andri Silberschmidt soutient la démarche, en cohérence avec sa motion déjà adoptée par le Parlement pour permettre des contrats d'assurance pluriannuels.

Le Centre et le PS ne partagent en revanche pas cet enthousiasme, comme le relate le 20 Minutes. Si leurs critiques diffèrent sur le fond, les deux partis s'accordent à penser que cette réforme ne résoudrait pas les problèmes structurels du financement de la santé en Suisse. Thomas Rechsteiner (Centre) estime que le système actuel, avec des hausses annuelles, permet aux Suisses de faire attention à leur consommation de soins. Sinon quoi, redoute-t-il:

«On oubliera ce sujet préoccupant pendant trois ans, et on assistera ensuite à un énorme tollé la 4e année»

Sarah Wyss (PS) doute quant à elle des économies administratives que l'initiative permettrait et résume:

«La proposition Aeschi est "une pure illusion". Tant que rien ne change (…) et que les primes ne sont pas revues à la baisse, la population ne sera pas soulagée.» Propos relayés par le 20 Minutes

(ysc)