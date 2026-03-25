averses éparses
DE | FR
burger
Suisse
Politique

Primes maladie: cet UDC ne veut plus d'augmentation annuelle

Hausse des primes maladie: «Inquiétant», selon l&#039;OFSP
La hausse des primes maladie est une préoccupation majeure pour la population suisse.Image: Keystone

Primes maladie: cet UDC a une idée qui énerve la gauche

Adapter les primes maladie tous les quatre ans? L'idée est lancée, mais divise la classe politique, entre promesse de stabilité pour les ménages et crainte d'explosion des coûts.
25.03.2026, 15:0025.03.2026, 15:00

Le conseiller national zougois Thomas Aeschi (UDC) veut mettre fin à l'ajustement annuel des primes maladie, comme le rapporte le 20 Minutes. Son initiative parlementaire prévoit une adaptation tous les quatre ans: d'abord en janvier 2033, lors de l'entrée en vigueur du financement uniforme des prestations de la LaMal (réforme acceptée en 2024), puis en 2037.

L'élu met en avant trois bénéfices: une meilleure stabilité pour les ménages, moins de volatilité liée aux réserves des caisses, et une réduction des frais administratifs.

Une idée qui ne convainc pas tout le monde

Le PLR zurichois Andri Silberschmidt soutient la démarche, en cohérence avec sa motion déjà adoptée par le Parlement pour permettre des contrats d'assurance pluriannuels.

Primes, prix: voici ce qui inquiète le plus les familles suisses

Le Centre et le PS ne partagent en revanche pas cet enthousiasme, comme le relate le 20 Minutes. Si leurs critiques diffèrent sur le fond, les deux partis s'accordent à penser que cette réforme ne résoudrait pas les problèmes structurels du financement de la santé en Suisse. Thomas Rechsteiner (Centre) estime que le système actuel, avec des hausses annuelles, permet aux Suisses de faire attention à leur consommation de soins. Sinon quoi, redoute-t-il:

«On oubliera ce sujet préoccupant pendant trois ans, et on assistera ensuite à un énorme tollé la 4e année»

Sarah Wyss (PS) doute quant à elle des économies administratives que l'initiative permettrait et résume:

«La proposition Aeschi est "une pure illusion". Tant que rien ne change (…) et que les primes ne sont pas revues à la baisse, la population ne sera pas soulagée.»
Propos relayés par le 20 Minutes.

(ysc)

Tout savoir sur les primes maladie
Voici la prime maladie la plus basse dans votre commune en 2026
Voici la prime maladie la plus basse dans votre commune en 2026
de Jelle Schutter
Voici les cantons où les primes maladie augmentent le plus
Voici les cantons où les primes maladie augmentent le plus
de Alberto Silini
Primes maladie: une hausse «faible» qui fait déjà trop mal
1
Primes maladie: une hausse «faible» qui fait déjà trop mal
de Alberto Silini
Plus de la moitié des Suisses jugent insupportable une hausse de 5%
1
Plus de la moitié des Suisses jugent insupportable une hausse de 5%
Thèmes
Miaou! Voici 22 photos de chats en mauvaise posture
1 / 24
Miaou! Voici 22 photos de chats en mauvaise posture
source: reddit
partager sur Facebookpartager sur X
Combien payez-vous en assurance-maladie? Des Romands répondent
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
2 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
2
Pourquoi ce célèbre assassin romand sort de sa cellule
Le tueur récidiviste joue sa libération conditionnelle ce mercredi devant un tribunal vaudois. Retour sur son parcours carcéral chaotique.
Condamné à 20 ans de prison pour avoir tué son ex-petite amie en 1998 puis à la perpétuité et à l'internement pour l'assassinat de Marie en 2013, Claude D. a passé la plus grande partie de sa vie derrière les barreaux. Mais ce mercredi, le célèbre criminel fribourgeois sort de sa cellule.
L’article