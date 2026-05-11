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CFF: Le train direct Suisse-Londres franchit une étape clé

Les CFF accélèrent leur projet de train vers Londres.
Le projet de ligne directe vers Londres franchit une nouvelle étape.Image: montage watson

Les CFF accélèrent leur projet de train vers Londres

Les CFF, la SNCF et Eurostar ont signé un accord pour préparer une future liaison ferroviaire directe entre la Suisse et Londres.
11.05.2026, 11:4811.05.2026, 11:48

Les CFF souhaitent relier la Suisse à Londres par une liaison ferroviaire directe. Un protocole d'accord a été signé entre les CFF, la SNCF et Eurostar. Cette ligne sera disponible au plus tôt dans les années 2030.

Londres est considérée comme la destination préférée des Suisses, selon les CFF. Grâce à une liaison directe prévue, les temps de trajet devraient être ramenés, selon les CFF:

  • Six heures entre Zurich et Londres.
  • Cinq heures et demie au départ de Genève.
  • Cinq heures au départ de Bâle.

Ceci pour répondre aux attentes des voyageurs.

Le protocole d'accord qui vient d'être signé constitue une étape importante pour le projet. Il s'appuie sur un accord de coopération signé en mars entre les CFF et la SNCF Voyageurs.

Nombreux obstacles à surmonter

La réalisation de cette liaison nécessite la collaboration de trois entreprises ferroviaires bien établies: les CFF et la SNCF Voyageurs, sur le réseau ferroviaire desquels passerait la liaison, ainsi que la filiale de la SNCF, Eurostar, qui exploite depuis plus de 30 ans les liaisons ferroviaires sous la Manche entre le continent européen et le Royaume-Uni.

Le nouveau projet des CFF pourrait demander un terminal spécial

Une base politique pour ce train existe déjà: en mai 2025, le conseiller fédéral Albert Rösti et la ministre britannique des Transports Heidi Alexander ont conclu à Londres un accord intergouvernemental en ce sens. La prochaine étape prévue consiste à analyser les horaires et les concepts d’exploitation possibles. Sur la base de ces résultats, les partenaires souhaitent définir les mesures suivantes.

D'autres obstacles doivent encore être surmontés avant la mise en place d'une liaison directe. Il s'agit notamment de l'organisation des formalités d'entrée sur le territoire, de la clarification des infrastructures nécessaires et des accords intergouvernementaux. La disponibilité de trains adaptés et de sillons libres doit également être garantie. La mise en œuvre de cette offre ne serait donc possible qu'au cours des années 2030 au plus tôt. (jah/ats)

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