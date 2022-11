Comment l'UDC veut évincer les socialistes et placer Parmelin à l'Environnement

Lorsque le Conseil fédéral redistribuera les départements le 9 décembre, c'est surtout le département de l'Environnement qui sera sous les feux de la rampe. Une lutte entre le centre-droit et le centre-gauche s'annonce. Et l'UDC se tient prête.

Othmar von Matt / ch media

Le département de l'Environnement, des Transports, de l'Energie et de la Communication (Detec) est stratégique et aujourd'hui plus que jamais. Simonetta Sommaruga y lutte contre deux crises mondiales à la fois:

La pénurie d'énergie.

La crise climatique.

Mais le Detec donne également des orientations en matière de politique des transports, de développement territorial, de politique des médias et de service public. Il est responsable des grandes entreprises proches de l'Etat comme les CFF, la Poste, Swisscom, la SSR et Skyguide.

Le conseiller fédéral UDC Guy Parmelin (à gauche) devrait reprendre le Detec de la conseillère fédérale PS Simonetta Sommaruga, selon le chef d'état-major de l'UDC Franz Grüter. image: KEYSTONE/watson

Le Detec est aux mains du centre ou de la gauche depuis 1995

Depuis 1995, le Detec est aux mains du centre-gauche. Le conseiller fédéral socialiste, Moritz Leuenberger, y a succédé, en 1995, au conseiller fédéral UDC Adolf Ogi. Doris Leuthard (PDC/centre) lui a succédé, en 2010, et Simonetta Sommaruga (PS) en 2019.

Franz Grüter, chef d'état-major de l'UDC. image: KEYSTONE

Cela doit changer en 2023. Le chef d'état-major de l'UDC Franz Grüter veut que le Detec redevienne un département de l'UDC. Celui qui siège au comité directeur du parti assène:

«La direction du Detec ne doit plus être aussi idéologique et doit devenir plus favorable à l'économie»

Il fait une proposition explosive: «J'espère vraiment que le conseiller fédéral Guy Parmelin sera prêt à reprendre ce département».

Parmelin doit devenir le général de l'électricité

Le 9 décembre, une épreuve de force se prépare donc au Conseil fédéral, entre le centre-gauche et le centre-droit, pour le Detec. Pour la gauche, ce département est central, car il comprend la politique climatique, environnementale et énergétique.

Le chef d'état-major de l'UDC Grüter veut faire du conseiller fédéral UDC Guy Parmelin un général de l'électricité. Le parti en réclame un depuis janvier. Le doyen de l'UDC Christoph Blocher a, lui aussi, souligné l'importance du Detec:

« Il devrait absolument passer en mains bourgeoises, car il est en train de glisser très fortement sur le plan idéologique»

Quand Blocher parle de « bourgeois », il fait référence au PRD et à l'UDC, mais pas au centre. « Maintenant, l'un de nos quatre conseillers fédéraux doit reprendre le département », a-t-il relevé. «Le conseiller fédéral UDC nouvellement élu. Ou Guy Parmelin. Ou bien Karin Keller-Sutter. Ou alors Ignazio Cassis».

Christoph Blocher. Image: keystone

Il est essentiel que la Suisse maîtrise la crise énergétique. «La question centrale est de savoir comment obtenir suffisamment d'énergie. Pas la question idéologique de savoir quelle énergie est bonne ou mauvaise». Blocher ne veut pas exclure le pétrole, le gaz et le nucléaire. Le fait que FMB ait arrêté la centrale nucléaire de Mühleberg «était une bêtise».

A l'époque moderne, aucun conseiller fédéral ne s'est occupé de 3 départements

Il est néanmoins surprenant que le chef de cabinet de l'UDC Grüter veuille transférer Guy Parmelin au Detec. Bien sûr, Parmelin a travaillé en étroite collaboration avec Simonetta Sommaruga et le Detec au cours de la crise de l'électricité de ces dix-huit derniers mois. Mais il a eu 61 ans le 9 novembre. On ne sait pas encore s'il se mettra à disposition pour quatre années supplémentaires en 2023.

De plus, Parmelin a déjà changé une fois de département. En 2019, il a repris celui de l'économie comme ministre de la Défense. A l'époque moderne, aucun conseiller fédéral n'a piloté 3 départements dans sa carrière. Mais, avant cela, il y a eu des multiples changements. Henri Druey, conseiller fédéral de 1848 à 1855 et Vaudois comme Parmelin, a ainsi alterné à cinq reprises entre les départements de la Justice, des Affaires étrangères et des Finances.

La crainte de l'UDC? Que Viola Amherd intègre le Detec

Grüter a une raison de penser que son ministre pourra choisir le «département mammouth» cible de toutes les convoitises:

«Guy Parmelin peut choisir un département en deuxième position en raison de l'ancienneté de son mandat », explique Grüter. «C'est pourquoi il pourrait être réaliste de penser qu'il puisse passer au Detec.»

Albert Rösti, grand favori à la succession de Maurer, serait, lui aussi, prédestiné à reprendre le département de l'Environnement s'il devenait conseiller fédéral. C'est un politicien expérimenté dans le domaine de l'énergie. Grüter pense, toutefois, que Rösti ne pourrait «pas du tout ou difficilement» choisir le Detec. Après tout, s'il est élu, il deviendra l'un des petits nouveaux au conseil fédéral.

A l'UDC, on suppose que la conseillère fédérale du centre Viola Amherd veut passer du département de la Défense à celui de l'Environnement. C'est tout à fait plausible. Amherd a fait passer l'avion de combat en votation, le budget de l'armée a été augmenté pendant son mandat, elle a rendu le DDPS attractif pour les femmes et a imposé des directives éthiques dans le sport. Elle arrive donc en force.

Et elle peut changer sans problème. En plus, elle dispose d'un réseau au Parlement. En effet, lorsqu'elle était conseillère nationale, Amherd était une fine politicienne des Transports. En plus, elle a le soutien de la gauche, car elle dirigerait probablement le Detec dans le même esprit que celui qui animait Doris Leuthard et de Simonetta Sommaruga.

Christoph Blocher se plait à imaginer comment la séance va se dérouler: «Alain Berset peut choisir en premier», a-t-il déclaré sur Teleblocher. «Il veut le département des Finances. Ensuite, ce sera Viola Amherd... et elle veut le Detec».

Ainsi, selon Blocher, le Detec se trouve à nouveau «à l'extrême gauche» de la question énergétique et «la gabegie continuera», prétend le politicien de droite radicale.

La politique de parti est certes «mal vue» lors de la répartition des départements, comme l'a déclaré Karin Keller-Sutter à CH Media. Mais cette fois-ci, il pourrait en être autrement...