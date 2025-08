C'est dans cet hôtel cinq étoiles de Malte que les faits se sont déroulés. Image: corinthia.com

On en sait plus sur le politicien suisse condamné pour harcèlement sexuel

La justice maltaise a condamné un Suisse dans le cadre d'une procédure accélérée pour harcèlement sexuel. Son identité n'a pas été révélée, mais de nombreux détails apparaissent.

Lea Hartmann / ch media

Selon les médias, les faits se sont déroulés le week-end dernier dans un hôtel cinq étoiles à St. Julians, une station balnéaire très prisée de Malte. Un Suisse se serait dénudé devant une femme de ménage de l'hôtel Corinthia et l'aurait embrassée contre son gré. C'est ce qu'a rapporté le Times of Malta.

Comme révélé récemment, il s'agit d'un politicien tessinois. Selon le Corriere del Ticino, cet homme de 59 ans est membre du parti du Centre et s'est présenté aux élections municipales d'Ascona en 2024. Des informations qui concordent avec celles dont dispose CH Media (éditeur de watson).

L'auteur a reconnu les faits

L'homme a reconnu les faits, selon les médias, et a déjà été jugé dans le cadre d'une procédure accélérée pour harcèlement sexuel et tentative de violence. Lundi après-midi, un tribunal maltais l’a condamné à une peine de prison de deux ans avec sursis, assortie d’une période probatoire de trois ans. Le jugement n’a pas encore été publié.

L’avocat du Suisse avait demandé que l’identité de son client ne soit pas rendue publique, car il s’agirait d’une «personne politiquement exposée» et que l’incident pourrait avoir de graves conséquences sur sa carrière. Le tribunal a accédé à cette demande.

D’après le Times of Malta et les déclarations des policiers entendus au tribunal, l’homme est arrivé à Malte samedi. Le lendemain matin, l’incident a eu lieu dans sa chambre d’hôtel. Il se trouvait apparemment dans la pièce pendant que la femme de chambre y faisait le ménage, dimanche matin, et lui a demandé de lui apporter un café.

Plus tard, une autre femme de chambre, travaillant dans la chambre d’en face, a commencé son service. Il l’a suivie et lui a demandé une bouteille d’eau. Lorsqu’elle est entrée dans sa chambre, il s’est présenté nu devant elle. Quand elle a tenté de partir, il l’a saisie et a essayé de l’embrasser dans le cou et sur le visage.



La victime a réussi à s’échapper et a signalé l’incident au service des ressources humaines de l’hôtel, qui a ensuite alerté la police.