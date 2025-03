Les élections valaisannes ont débouché sur une surprise et un record

Quatre ans après le retrait de la Socialiste Esther Waeber-Kalbermatten, Franziska Biner est la deuxième femme à entrer au gouvernement valaisan. Keystone

Franziska Biner a surpris en décrochant la majorité absolue dès le premier tour face à des adversaires de taille.

Plus de «Suisse»

Franziska Biner (Le Centre du Haut-Valais) a créé la surprise en obtenant la majorité absolue au premier tour de l'élection au Conseil d'Etat. La Zermattoise a devancé Christophe Darbellay (Le Centre), Mathias Reynard (PS), Franz Ruppen (UDC) et Stéphane Ganzer (PLR).

Selon les résultats définitifs, Franziska Biner a obtenu 51 149 voix, soit 729 suffrages de plus que la majorité absolue. La députée au Grand Conseil a devancé son colistier Christophe Darbellay (2e, 41 376) de près de 10 000 voix.

Quatre ans après le retrait de la Socialiste Esther Waeber-Kalbermatten, Franziska Biner est la deuxième femme à entrer au gouvernement valaisan.

Un score canon

Plébiscitée dans la partie germanophone du canton, la nouvelle élue réalise un score canon dans le Valais romand où elle n'a été devancée que par Mathias Reyanard. Si le ticket du Centre a parfaitement fonctionné, Christophe Darbellay n'en termine pas moins que quatrième dans la partie francophone du canton, également devancé par Stéphane Ganzer (PLR).

Mathias Reynard (PS) termine à la troisième place (41 368), devant Franz Ruppen (UDC, 37 341). Le socialiste est sorti en tête tant à Martigny, Monthey qu’à Sion. Parmi les villes, seule celle de Naters – dont il fut président de commune -, a voté prioritairement pour le politicien UDC. Comme pour Franziska Biner, le conseiller d’Etat sortant a profité du soutien des électeurs du Haut-Valais pour conserver une bonne marge d’avance sur Stéphane Ganzer.

Plus important taux d'absentéisme

Cinquième, Stéphane Ganzer (32 692 voix) a comptabilisé de 13 152 suffrages de plus que l'écologiste Emmanuel Revaz (19 540). Le citoyen de Salvan et les cadres de son parti ont jusqu'à mardi, pour choisir de se lancer ou non dans un second tour prévu le 23 mars.

Le libéral-radical a fait mieux que son adversaire écologiste dans tous les districts, à l’exception de celui de Saint-Maurice où Emmanuel Revaz est domicilié. Le citoyen de Salvan a notamment concédé près de 5000 voix dans le district de Sierre. Premier tant à Crans-Montana qu’à Sierre justement, Stéphane Ganzer s’est encore classé deuxième à Martigny mais avant-dernier dans le Haut-Valais.

Le taux de participation a atteint 45,57% contre 60,84% en 2021. Il s'agit du plus important taux d'absentéisme de l'histoire du Valais pour des élections cantonales. (chl/ats)