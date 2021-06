Suisse

Qui, quoi, où, comment? Tout savoir sur le certificat Covid suisse



Qui, quoi, où, comment? Tout savoir sur le certificat Covid

Le Conseil fédéral a présenté vendredi les détails du certificat Covid. Il doit permettre de prouver qu’on est vacciné, guéri ou testé négativement au coronavirus et accompagner la fin de la crise tout en offrant davantage de libertés.

Le Conseil fédéral a donné vendredi les détails des les fameux certificats Covid. Il a adopté une nouvelle ordonnance créant la base légale requise pour l’établissement de ce document.

watson a listé les principales informations dévoilées par le Conseil fédéral.

A quoi ça sert ?

Le certificat Covid doit permettre de prouver qu’on est vacciné, guéri ou testé négativement au coronavirus. Il sera utile pour voyager à l’étranger ou pour accéder à différents lieux privés qui l’exigent.

Par contre, il ne sera pas nécessaire pour accéder aux lieux de la vie quotidienne, les transports publics et les rapports avec les autorités.

Quelle durée de validité ?

En cas de vaccination avec deux doses: 180 jours dès le jour d’administration de la deuxième dose.

dès le jour d’administration de la deuxième dose. En cas de guérison et de vaccination: 180 jours dès l’administration d’une dose de vaccin.

dès l’administration d’une dose de vaccin. En cas de guérison: 180 jours , qui commencent le 11e jour après que l’infection ait été prouvée par une analyse de biologie moléculaire (un test sérologique n’est pas valable).

, qui commencent le 11e jour après que l’infection ait été prouvée par une analyse de biologie moléculaire (un test sérologique n’est pas valable). En cas de test PCR négatif: 72 heures , dès le prélèvement réalisé pour le test.

, dès le prélèvement réalisé pour le test. En cas de test rapide antigénique négatif: 24 heures dès le prélèvement réalisé pour le test.

Quand sera-t-il disponible ?

L'ordonnance adopté ce vendredi entre en vigueur le 7 juin 2021. A partir de là, le système sera mis en place progressivement. Les premiers certificats seront réalisés par étapes et seront à la disposition de la population au plus tard à la fin du mois de juin. Les certificats seront gratuits.

Sous quelles formes ?

Les certificats seront établis sous forme papier et sous forme électronique. «Ces deux formes seront, tant dans leur version lisible par l'homme que dans leur version infalsifiable de code QR, dotées d'une signature électronique de la Confédération», écrit le Conseil fédéral vendredi.

Le système mis en place par la Confédération comprend une application de stockage (COVID Certificate) et une application de vérification (COVID Certificate Check). Les deux applications seront disponibles gratuitement pour les téléphones Apple et Androïde.

L'application «COVID Certificate» permet aux titulaires d'un certificat d'avoir sa version numérique avec eux et de la présenter en tout temps.

permet aux titulaires d'un certificat d'avoir sa version numérique avec eux et de la présenter en tout temps. L'application «COVID Certificate Check», permet de contrôler les certificats sur papier ou dans l'application «COVID Certificate»: la personne qui vérifie le certificat ne voit que le nom, le prénom, la date de naissance de son titulaire et la validité du certificat.

Quelle sécurité ?

Pour le Conseil fédéral, les certificats pourront être vérifiés en toute sécurité, sans transmission ni stockage de données personnelles.

De plus, le système d’établissement des certificats «tient compte des exigences relatives à la protection des données». «Les données personnelles ne sont pas stockées de manière centralisée par l'administration fédérale. Celles qui sont nécessaires pour la signature du certificat sont supprimées du système de la Confédération dès le certificat généré et transmis», dit le Conseil fédéral.

Qui peut l’établir ?

Ce sont les cantons qui détermineront quelles institutions de santé peuvent établir les certificats. «Ils désignent des spécialistes (dans les centres de vaccination, les centres de test, les hôpitaux, les cabinets médicaux, les pharmacies, etc.) comme émetteurs», complète le Conseil fédéral.

Le système qui permet d’établir, de vérifier et de révoquer les certificats est par contre fourni par la Confédération. «Ce système permet le raccordement aux systèmes informatiques existants (par ex., les systèmes utilisés pour la vaccination et les tests), de sorte qu'il est aussi possible d'établir des certificats numériques».

Quelle compatibilité avec l’UE?

La Confédération l’assure: la solution de la Confédération est compatible avec le système prévu de certificat numérique de l'Union européenne et permet la reconnaissance mutuelle des certificats.

Car de son côté, l’UE est en train de créer un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE). L’objectif est de faciliter la libre circulation des personnes pendant la pandémie. Le certificat européen devrait être appliqué dès le 1er juillet.

Chaque État de l’Union est responsable de la mise en œuvre du certificat, y compris des droits et obligations afférents, en veillant toutefois à ne pas prendre de mesures discriminant les titulaires d’un certificat.

