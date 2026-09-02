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Feu vert pour le vote électronique à Neuchâtel

Voici le seul canton romand où le vote électronique va faire son retour

La Confédération donne son feu vert au retour du vote électronique à Neuchâtel. Le canton utilisera le système développé par La Poste Suisse.
02.09.2026, 12:2902.09.2026, 12:29

Le canton de Neuchâtel pourra reprendre les essais de votes électroniques. Le Conseil fédéral lui a octroyé mercredi une autorisation pour une partie limitée de l'électorat jusqu'à la votation du 26 novembre 2028.

Lors de la votation du 29 novembre 2026, 32 366 Neuchâtelois résidant en Suisse et environ 7200 Suisses de l'étranger devraient ainsi voter de manière électronique. Avec les électeurs des cantons de Lucerne, de Saint-Gall, des Grisons et de Thurgovie, cela portera à environ 222 000 le nombre d'électeurs autorisés à voter par voie électronique à cette date, soit environ 3,95 % du corps électoral suisse.

Des ingenieurs de la Poste developpent un nouveau systeme de vote electronique (E-Voting Project) lors d&#039;une visite du nouveau centre de cryptographie de la Poste le mercredi 4 mai 2022 a Neuchat ...
Le centre de cryptographie de La Poste à Neuchâtel, où est notamment développé son système de vote électronique.Image: KEYSTONE

Le canton de Neuchâtel utilise le système de vote électronique de La Poste Suisse. Ce système est déjà utilisé dans les cantons de Lucerne, de Bâle-Ville, de Saint-Gall, des Grisons et de Thurgovie. Les cantons et la Chancellerie fédérale tirent un bilan positif des essais. (jah/ats)

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