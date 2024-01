Le président du PLR Valais Florian Piasenta annonce sa démission

Voici les communes où vivent le plus de chiens en Suisse

Plus d'un demi-million de chiens habitent actuellement en Suisse. Voici comment ils sont répartis et quels sont les noms les plus répandus.

Tout comme leurs amis humains, les chiens habitant en Suisse sont de plus en plus nombreux. A la fin de l'année 2023, on en comptait très exactement 559 330, soit près de 5500 de plus qu'en décembre 2022. Il s'agit du deuxième animal de compagnie de plus populaire dans notre pays après le chat, dont l'effectif est estimé à quelque 1,8 million d'exemplaires. Les détenteurs sont, eux, 458 454.