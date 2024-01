Les noms de familles risquent de devenir de plus en plus complexes

La raison de cet imbroglio est politique. Le Parlement souhaite revoir le nouveau droit du nom – une fois de plus. Bien qu'il ne soit en vigueur que depuis 2013, celui-ci n'a pas répondu aux attentes . La loi révisée devait en fait garantir l'égalité de traitement entre hommes et femmes. L'épouse ne devait plus d'office prendre le nom de son mari; les époux pouvaient conserver leur nom de naissance.

Il n'y a rien de plus personnel que son propre nom. Il nous accompagne toute notre vie – ou du moins jusqu'au mariage. Aujourd'hui, les personnes qui se marient doivent faire un choix: garder leur propre nom ou adopter celui de leur futur conjoint. Depuis 2013, les doubles noms ne sont plus possibles . Si Conseil fédéral arrive à ses fins, les mariés pourraient à l'avenir avoir l'embarras du choix.

Au lieu de deux options comme actuellement, chaque conjoint aura six possibilités pour choisir son nom de famille... et celui des enfants.

Au lieu de deux options comme actuellement, chaque conjoint aura six possibilités pour choisir son nom de famille... et celui des enfants. Image: shutterstock/watson

«Les enfants sont de plus en plus hospitalisés en Suisse»

Une station mythique ne veut pas mourir: révolte au pays de Didier Cuche

Le sang des responsables des installations de ski alpin de la station neuchâteloise des Bugnenets, patrie du skieur Didier Cuche, n'a fait qu'un tour. Pétition à l'appui, ils s'opposent à un projet d'extension d'une zone naturelle protégée. watson est allé mettre son grain de sel.

Là-haut, aux Bugnenets-Savagnières, dans le massif du Chasseral, on a pris les devants. L’entreprise de remontées mécaniques – huit téléskis – a lancé une pétition pour alerter sur un projet d’extension d’une réserve naturelle qui «pourrait être fatal à la station». Mise en ligne dans la journée de mardi, accompagnée d’un communiqué de presse, elle a donné lieu le soir même à un article dans ArcInfo. On n’est certes pas à Verbier, mais on n’est pas non plus chez n’importe qui.