Le National veut lever les freins à l’entraînement de l’armée en Suisse
L'armée suisse doit pouvoir à nouveau s'entraîner en Suisse. Le Conseil national a soutenu jeudi par 127 voix contre 61 une motion de Thomas Burgherr (UDC/AG) qui vise à réduire l'excès de normes.
Les directives, interdictions et réglementations excessives empêchent actuellement l'armée suisse de s'exercer sur son propre sol, estime le conseiller national.
Ces restrictions pèsent sur l'entrainement des troupes en milieu urbain, selon lui. Il faut que les militaires connaissent le terrain suisse dans des exercices aux conditions réalistes, défend l'élu.
La motion charge le Conseil fédéral de mettre des terrains d'entrainement à disposition de l'armée et de lever les freins juridiques qui entravent ces exercices. Le gouvernement soutient la proposition. (dal/ats)