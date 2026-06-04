Le National veut lever les freins à l’entraînement de l’armée en Suisse

Le Conseil national a adopté une motion visant à réduire les réglementations qui empêchent l’armée suisse de s’exercer sur son territoire.

Plus de «Suisse»

Des soldats suisses lors d’un exercice militaire: le National souhaite faciliter les entraînements sur le sol national en réduisant les restrictions réglementaires. Image: Keystone

L'armée suisse doit pouvoir à nouveau s'entraîner en Suisse. Le Conseil national a soutenu jeudi par 127 voix contre 61 une motion de Thomas Burgherr (UDC/AG) qui vise à réduire l'excès de normes.

Les directives, interdictions et réglementations excessives empêchent actuellement l'armée suisse de s'exercer sur son propre sol, estime le conseiller national.

«L'Armée suisse doit aujourd’hui se rendre à l’étranger, comme le montre l’exercice TRIAS en Autriche et d’autres exercices prévus ces prochaines années en Allemagne.»

Ces restrictions pèsent sur l'entrainement des troupes en milieu urbain, selon lui. Il faut que les militaires connaissent le terrain suisse dans des exercices aux conditions réalistes, défend l'élu.

La motion charge le Conseil fédéral de mettre des terrains d'entrainement à disposition de l'armée et de lever les freins juridiques qui entravent ces exercices. Le gouvernement soutient la proposition. (dal/ats)