Ces deux initiatives veulent brider la construction d'éolienne en Suisse

L'association Paysage Libre Suisse veut à empêcher la construction d'éoliennes en forêt et à garantir le droit de recours au niveau local. La campagne de récolte de signature a débuté.

L'association Paysage Libre Suisse a lancé, lundi, deux initiatives populaires «pour protéger la nature et les communes.»

Il faut empêcher la construction d'éoliennes en forêt.

Le droit de recours au niveau local doit être garanti.

Qu'est-ce qui motive le comité d'initiative?

La protection de la nature et celle des droits populaires en Suisse sont menacées par plus de 300 projets de parcs éoliens et la construction de plus de 1000 éoliennes, assure Paysage Libre Suisse. L'association, qui a participé avec succès au référendum contre la loi sur les énergies renouvelables, lance donc deux initiatives.

Que demandent ces textes?

Le premier texte demande que l'installation d'éoliennes soit réalisée ailleurs que dans les forêts et les pâturages boisés. Protéger le climat, c'est aussi protéger le poumon naturel qu'est la forêt, estime l'association.

Une centrale éolienne au milieu d'une forêt, en Allemagne. Image: Photothek

La deuxième initiative veut garantir que les nouvelles éoliennes soient soumises à un vote populaire contraignant dans les communes concernées. Les éoliennes impactent le paysage et le quotidien des gens.

