Vous n'avez rien compris à l'initiative UDC? On vous explique tout

Vidéo: watson

Ce qu'il faut savoir sur l'initiative UDC «Pas de Suisse à 10 millions»

L'initiative UDC «Pas de Suisse à 10 millions» sera soumise au vote le 14 juin. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement, et qu'est-ce que cela implique pour le pays? On vous résume tout ça.

Plus de «Suisse»

Le 14 juin 2026, les Suisses se prononceront sur l'initiative populaire de l'UDC visant à plafonner la population résidante permanente à 10 millions d'habitants d'ici 2050. Fin 2025, la Suisse comptait environ 9,1 millions d'habitants, soit 1,7 million de plus depuis l'entrée en vigueur de la libre circulation des personnes en 2002.

En cas d'acceptation, et si le seuil des 9,5 millions d'habitants est franchi, le Conseil fédéral devrait agir en matière d'asile, de regroupement familial et d'accords internationaux. Si la limite des 10 millions est dépassée, la Suisse devrait dénoncer l'accord de libre circulation avec l'Union européenne, mettant en péril les accords bilatéraux I, de Schengen et Dublin.

Une votation qui fait beaucoup parler d'elle

Les partisans, emmenés par l'UDC, dénoncent une immigration de masse responsable de la pénurie de logements, de la hausse des loyers, de l'engorgement des transports et de l'essoufflement du système de santé.

La vidéo 👇 Vidéo: watson

Les opposants, constitués du Conseil fédéral, du Parlement, de la quasi-totalité des autres partis et de plusieurs organisations économiques, estiment que l'initiative menace à la fois la prospérité, la sécurité intérieure, l'économie et la tradition humanitaire de la Suisse. Car, rappellent-ils notamment, de nombreux secteurs, comme les soins, la construction, l'hôtellerie ou la restauration, dépendent fortement de la main-d'œuvre étrangère.

Selon un récent sondage, l'initiative ne serait refusée que sur le fil, avec 51% de «non», faisant du vote du Centre et du PLR la clé du scrutin. L'initiative est même observée à l'international, et le magazine américain Time soulignait en avril:

«Si elle est adoptée, la limite démographique fixe de la Suisse pourrait être la première du genre à être inscrite dans la loi.»

(ysc)