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Voici le dernier sondage YouGov pour les votations du 14 juin

Voici le dernier sondage pour les votations du 14 juin

À moins de trois semaines des votations fédérales du 14 juin, les intentions de vote restent serrées. Selon un dernier sondage, une très courte majorité rejette l’initiative «Pas de Suisse à 10 millions», tandis que la modification de la loi sur le service civil suscite encore beaucoup d’indécision.
27.05.2026, 21:4527.05.2026, 21:45

A moins de trois semaines des votations fédérales, la tendance est toujours incertaine s'agissant de l'initiative de l'UDC «Pas de Suisse à 10 millions». Dernier sondage publié, mercredi, celui de YouGov fait apparaître une légère tendance au non.

En détail 👇

Avec 51% des électeurs qui se prononcent contre l'initiative dite «pour la durabilité» et 43% en sa faveur – 6% se déclarent encore indécis -, on reste dans la marge d'erreur statistique, écrit YouGov mercredi. Pour son 2e sondage, le Service d'analyse de données et d'études de marché a posé la question à 2518 personnes entre le 18 et le 26 mai.

Le rapport de forces a ainsi légèrement évolué par rapport au baromètre précédent, début mai. Le camp du non progresse de cinq points de pourcentage, tandis que celui des partisans du oui recule légèrement, de deux points.

Le sondage ne montre pas non plus de tendance claire pour l'autre objet soumis au peuple le 14 juin, la modification de la loi sur le service civil. La forte proportion d'indécis (16%) rend difficile toute prévision, note YouGov. Selon son baromètre, 44% des personnes interrogées rejetteraient actuellement le projet, tandis que 40% se prononceraient en sa faveur.

Là encore, on observe une légère progression du non par rapport au premier baromètre. Début mai, les deux camps étaient encore à 40% chacun.

(ats/acu)

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