«Les femelles»: Lüscher dérape sur WhatsApp et crée le malaise au PLR

Blick a dévoilé des messages peu reluisants envoyés par l'élu genevois dans un groupe WhatsApp réunissant des parlementaires latins du PLR. Réactions parfois gênées de ses collègues de partis.

«Isabelle cesse d'emmerder les mecs et retourne faire la poussière». «Faites garder les mômes par les femelles». Ces extraits de messages envoyés par Christian Lüscher dans un groupe WhatsApp du PLR peuvent paraître déplacés. Et ce n'est pas tout, Blick a accédé à d'autres messages de l'élu genevois. Comme celui où il suggère à la conseillère aux États fribrougeoise Johanna Gapany de «se jeter nue dans l'Aar et de nager jusqu'à la fosse aux ours» le jour de sa prestation de serment.

Sexiste? Misogyne? Raciste? Christian Lüscher serait-il le fameux tonton gênant des repas de famille du PLR ou juste un bout-en train qui s'ignore? Contactée par watson, la sénatrice fribourgeoise, Johanna Gapany, n'a pas souhaité commenter les propos de son collègue de parti. Même refus du côté de la présidente des femmes PLR vaudoises, Françoise Salamé Guex. Quant à la nouvelle conseillère d'Etat vaudoise Isabelle Moret, nous n'avons pas pu la joindre ce vendredi.



Seul Philippe Nantermod, conseiller national, y est allé de son commentaire, en exprimant tout d'abord son étonnement à la lecture de l'article du Blick. «Je peux vous dire que mes collègues et moi-même étions très surpris de la teneur de cet article». L'élu poursuit:

«C'est un groupe privé, ce sont des messages entre potes. Personne ne s'en est plaint jusqu'à présent» Philippe Nantermod, conseiller national PLR Valais

Le conseiller national ajoute que les discussions sont bon enfant au sein du groupe WhatsApp.

«Christian Lüscher est aussi la cible de plaisanteries ou de montages photos, je ne vois pas en quoi cela peut concerner le public» Philippe Nantermod, conseiller national PLR Valais

Ce qui est sûr, c'est que les réactions anonymes de certains membres du PLR ne se sont pas fait attendre.

«Les écrits de Christian parlent d’eux-mêmes. Indépendamment de la période qu’on vit, on ne peut pas se moquer des femmes comme ça. Je trouve cela totalement déplacé, encore plus dans un contexte politique et professionnel.» Un informateur anonyme cité par Blick.fr

Fathi Derder «le bougne»

Les messages ne concernent pas seulement Isabelle Moret et Johanna Gapany, qui occupent des postes prestigieux au niveau national et cantonal, mais aussi Fathi Derder, ancien conseiller national PLR, aujourd'hui (de nouveau) journaliste à la RTS. Il est affublé du surnom «le bougne», qui veut dire «bougnoule», probable référence aux origines étrangères du journaliste.

Contacté par nos confrères, Christian Lüscher insiste sur le fait que le groupe WhatsApp réunissait des discussions privées.

«Il s’agit d’un groupe de copains, que nous utilisons pour rigoler ou pour aller boire une bière à la fin de la journée. Ce n’est pas du tout le même qui est utilisé pour coordonner les votes» Christian Lüscher

Sous-entendu, si les messages sur le groupe déplaisent à certains, ils ont la liberté de quitter l'espace de discussion. Et au conseiller national de conclure à nos confrères:

«Je le répète: personne n’a jamais été forcé à être dans ce groupe et il n’a aucune fonction professionnelle, politique ou officielle!» Christian Lüscher

