Ursula von der Leyen réagit au vote en Suisse

La présidente de la Commission européenne a réagi au rejet de l’initiative des 10 millions et appelé à renforcer les liens avec la Suisse.

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La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen souhaite continuer à moderniser et à approfondir la coopération avec la Suisse. Elle a pris acte du résultat du scrutin de dimanche, a-t-elle écrit sur la plateforme X.

«Le peuple suisse s'est prononcé», a écrit l'Allemande dans un message rédigé en anglais. Elle y a fait état d'une «bonne discussion» avec le président de la Confédération Guy Parmelin. On ne sait pas pour l'instant où et quand cette discussion a eu lieu.

L'UE et la Suisse sont liées par des relations étroites et un partenariat solide, a-t-elle ajouté. Celui-ci doit être modernisé et approfondi dans l'intérêt des citoyens et des entreprises. (jah/ats)