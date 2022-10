Elections communales dans le Jura: coup de tonnerre à Alle

Des affiches pour la campagne des élections communales à Alle, dans le canton du Jura. Image: sda

La commune jurassienne héberge le commanditaire présumé d'une fraude électorale, ce qui a provoqué un report du scrutin.

Porrentruy devra attendre le 2e tour des élections pour connaître le nom de son maire. A Delémont, le maire PCSI serait réélu après que ses adversaires ont renoncé à se présenter au 2e tour. Morose, la campagne a été entachée d'une affaire de corruption électorale.

Le maire sortant de Delémont, le PCSI Damien Chappuis, devrait être réélu dès le 1er tour dimanche, ses trois adversaires ayant annoncé qu'ils se retiraient de la course. Il avait manqué dimanche la majorité absolue pour 43 suffrages.

«Il n'y aura pas de second tour» Damien Chappuis

Le maire a précisé que la décision officielle était toutefois fixée à l'échéance du dépôt des candidatures mercredi à midi.

Les résultats:

Le candidat du Parti chrétien-social indépendant (PCSI), Damien Chappuis , a obtenu 1742 suffrages;

, a obtenu 1742 suffrages; La socialiste Murielle Macchi-Berdat , 1188 voix;

, 1188 voix; La candidate de la gauche alternative et Verts Jeanne Beuret , 396 voix;

, 396 voix; L'UDC Dominique Baettig, 242 voix.

Le PS ne va donc pas reprendre la mairie perdue en 2008 après 65 ans de règne. Damien Chappuis a sans doute pu compter sur des voix du PDC et du PLR, partis absents de l'élection à la mairie. Le candidat PCSI a succédé au PDC Pierre Kohler démissionnaire lors d'une élection complémentaire en 2015.

Second tour à Porrentruy

En revanche, les habitants de Porrentruy devront attendre le 2e tour le 13 novembre pour connaître le nom de leur maire. C'est le candidat du PCSI Philippe Eggertswyler qui termine en tête avec 37,3% des suffrages devançant la candidate socialiste et celle du PDC.

Quelle que soit son issue, le second tour de cette élection aura un caractère historique. En effet, aucune femme ni aucun élu du PCSI n'ont pris jusqu'à présent la tête du chef-lieu ajoulot, un fief traditionnellement en mains du PDC ou du PLR.

En 2012, le candidat du PCSI Thomas Schaffter avait été élu à la mairie de Porrentruy lors du second tour, mais la justice avait invalidé le résultat du vote en raison de graves irrégularités. Lors d'un 3e tour, c'est le candidat PDC qui l'avait emporté.

Corruption électorale

Ces élections communales dimanche ne se sont pas déroulées dans un climat des plus sereins. Trois semaines avant la date du scrutin, la campagne plutôt morose a été secouée par un coup de théâtre avec l'ouverture d'une enquête pénale pour corruption électorale et captation de suffrages. Six communes du district de Porrentruy étaient concernées par cette affaire.

Seule celle d'Alle, où est domicilié le commanditaire présumé de la fraude électorale, avait décidé de reporter le scrutin. Le but de ce report était d’apaiser le climat et de rétablir la confiance dans ce village d'un peu moins de 2000 habitants.

Coup de tonnerre à Alle

Nouveau rebondissement à la veille de l'ouverture du bureau de vote. Par décision de mesures superprovisionnelles, la juge a ordonné à la commune ajoulote d'assurer le déroulement du scrutin.

La magistrate a en effet donné suite au recours d'un citoyen d'Alle qui n'est autre que le commanditaire présumé de la fraude qui porte, selon le Ministère public, sur 17 bulletins récupérés auprès de tiers contre une rémunération.

Signe du malaise qui secoue cette localité, le candidat libre avait communiqué vendredi peu après l'annonce de la tenue du scrutin qu'il refuserait la fonction de maire s'il devait être élu. Dimanche, il a obtenu 211 voix contre 456 à la candidate du PDC qui accède à la mairie. La participation s'est élevée à 49,7%.

A l'échéance fin août du délai pour les candidatures en vue de ces élections communales jurassiennes, 38 maires sur 51 avaient déjà été élus ou réélus tacitement pour la prochaine législature. (ats/jch)