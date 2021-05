Sortez vos mouchoirs, le pollen revient en force

Analyse

La planète ne va pas mourir, mais l'humanité peut-être

«Sauver la planète», «sauver le climat»: des slogans qui claquent, mais qui ne sont pas aussi cohérents qu'ils en ont l'air. Alors que l'année 2020 est l'une des plus chaudes jamais enregistrées, il s'agit surtout de préserver l'humanité.

Le Covid n'y aura rien changé: l'année 2020 est l'une des plus chaudes jamais enregistrées. C'est l'Organisation mondiale de météorologie (OMM) qui le dit dans son nouveau rapport publié ce 19 avril. L'équipe de watson vous le résume 👇

On a eu l'impression que «la nature a repris ses droits» durant la période de Covid-19. On a repéré des signaux localement: on a vu des animaux revenir dans des villes, la pollution urbaine s'estomper... «La qualité de l'air a été drastiquement améliorée …