Des tonnes de déchets ramassés dans toute la Suisse

Le «Clean-Up-Day» national est organisé depuis 2013 par l'IGSU. Il mobilise tous les ans des dizaines de milliers de participants. Il fait partie du «World Cleanup Day», qui a lieu cette année le 17 septembre et auquel participent activement plus de 190 pays dans le monde. (ats/myrt)

Des écoles, associations, communes, entreprises et petits groupes ont libéré les forêts, prairies, chemins et cours ou plans d'eau des déchets, lançant un message en faveur d'un monde propre. «Le volume de détritus augmente toujours en été», a rappelé Nora Steimer, directrice de la Communauté d’intérêts pour un monde propre (IGSU), citée dans un communiqué.

Quelque 55 000 ramasseurs et ramasseuses volontaires sont mobilisés vendredi et samedi pour libérer la Suisse de plusieurs tonnes d'immondices, ont indiqué les organisateurs du 10e «Clean-Up-Day» national. Quelque 750 actions «place nette» ont été menées.

