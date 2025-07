Un message qui ne réjouira guère la Suisse et l’Europe. Il montre que la pharma, fleuron des exportations suisses, n’hésite pas à réorienter ses investissements vers l’Amérique ou l’Asie. Vas Narasimhan a certes promis de continuer à investir à Bâle et dans les sites européens, mais ces montants resteront stables, tandis que ceux destinés aux Etats-Unis vont croître.

Il reste optimiste: un accord avec Washington serait possible. Novartis entend d’ailleurs sécuriser au plus vite son approvisionnement aux Etats-Unis, un marché crucial. Le groupe prévoit d’investir 23 milliards de dollars dans ses usines américaines au cours des cinq prochaines années.

«Cela ne nous empêchera pas de réaliser des acquisitions prometteuses. Et nous continuerons bien sûr à investir massivement dans la recherche et le développement.»

Vas Narasimhan, patron de Novartis, a deux mots préférés typiquement américains: strong (fort) et great (formidable). Lors de la présentation des résultats semestriels, il n’a pas manqué d’y recourir. Et il avait de bonnes raisons: depuis le début de l’année, Novartis a vendu pour 27,2 milliards de dollars de médicaments (+12%).

Grande Dixence: les éboulements font souffrir le tourisme

L'hôtel situé près du barrage valaisan a dû être évacué mercredi après que 5000 mètres cubes de roches se sont détachés dans le secteur. Des touristes ont également été relogés.

L’important éboulement survenu samedi près du barrage de la Grande Dixence (VS) impacte la région au niveau touristique. L’hôtel situé à proximité a dû provisoirement fermer pour des raisons de sécurité et il n’est plus possible de se rendre au barrage.