Pollution au diesel dans le port d'Estavayer-le-Lac (FR)

Vésuve dans le vagin et sexe en public: une soirée dégénère à Lausanne

Cet élu UDC s'écarte de la ligne du parti à cause de l'incroyable histoire de sa fille

Vendredi après-midi, une pollution par hydrocarbure a nécessité la présence de la police fribourgeoise et des sapeurs-pompiers au port d'Estavayer-le-Lac.

Ce restaurant romand voulait aider l'Ukraine, mais il a dû faire machine arrière

Il y a deux semaines, Le Cardinal annonçait en grande pompe son soutien à l'Ukraine, en fermant un jour par semaine. Finalement, il n'aura gardé portes closes qu'un seul mercredi... avant de changer d'avis.

L'initiative était louable, mais elle a fait un four. Mi-avril, Le Cardinal annonçait sur ses réseaux sociaux prendre une mesure drastique: fermer tous les mercredis, afin de limiter sa consommation de gaz et, ainsi, «ne plus financer le massacre du peuple ukrainien».