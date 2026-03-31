Plus de 50 000 Suisses habitent en Haute-Savoie. Image: watson

Un dixième des Suisses de l'étranger vivent en France voisine

De plus en plus de Suisses vivent à l'étranger. Près de la moitié d'eux sont établis dans l'un des pays limitrophes.

Plus de «Suisse»

L'année dernière, les Suisses et Suissesses ont été 11 900 de plus à s'installer à l'étranger qu'en 2024. Le nombre d'expatriés s'élève à 838 600 (+1,4%). Près de la moitié d'entre eux vivent dans un pays limitrophe, selon les derniers chiffres de l'Office fédéral de la statistique (OFS).

Soixante-quatre pour cent vivent en Europe, quarante-sept dans un pays frontalier de la Suisse. Les plus grandes communautés résident en France (212 400), en Allemagne (102 100), en Italie (53 100), au Royaume-Uni (41 400) et en Espagne (28 200), indique l'OFS dans un communiqué publié mardi.

Surtout en France voisine

Parmi les Suisses et Suissesses établis dans les pays voisins, la plus grande part (13%, soit 50 800) réside dans le Département français de la Haute-Savoie. Les ressortissants suisses représentent ainsi 6% de la population totale de ce département, note l'OFS.

D'autres régions frontalières françaises comptent un grand nombre de personnes avec la nationalité suisse, telles que le Département de l'Ain (18 100), celui du Haut-Rhin (17 000) et celui du Doubs (14 500). Les Suisses optent également pour certaines grandes villes des pays limitrophes. Environ 3% (11 800) des Suisses et Suissesses résidant dans un pays voisin vivent à Paris.

Berlin, Milan et Rome

En Allemagne, Berlin est la ville la plus choisie par les Suisses. Les régions allemandes géographiquement proches de la Suisse, telles que Lörrach (5 100), Waldshut (4 300) et Constance (3 000), sont également des lieux de résidence prisés. Un nombre important de ressortissants suisses sont en outre établis dans de grandes villes allemandes plus éloignées, telles que Munich (4 400) ou Hambourg (3 100).

En Italie, les Suissesses et Suisses sont le plus représentés dans la Province de Milan. A noter que plus de 4000 Helvètes habitent à Côme et que quelque 3600 vivent à Rome.

Par rapport à 2024, les effectifs ont augmenté sur tous les continents: en Asie (+3,0%), en Europe (+1,5%), en Amérique du Nord, en Océanie, en Afrique et en Amérique latine, l'augmentation tourne autour des 1%. (asi/ats)