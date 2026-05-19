en partie ensoleillé16°
DE | FR
burger
Suisse
Genève

Comédie de Genève: proposition de médiation à Séverine Chavrier

La crise de la Comédie de Genève entre dans une nouvelle phase

Séverine Chavrier conserve la direction artistique de la Comédie de Genève, mais ses responsabilités opérationnelles sont provisoirement transférées afin de protéger le personnel et assurer la continu ...
Séverine Chavrier face à une médiation très sensible.Image: KEYSTONE
Le conflit autour de la Comédie de Genève rebondit avec une tentative de médiation entre la Fondation d’art dramatique et Séverine Chavrier.
19.05.2026, 12:1919.05.2026, 12:19

La Fondation d'art dramatique (FAD) propose une médiation pour trouver une porte de sortie à la directrice de la Comédie de Genève Séverine Chavrier. L'avocat de celle-ci dénonce une «mise en scène», «dont l'issue est arrêtée avant même son ouverture».

Il y a une dizaine de jours, la FAD avait annoncé mettre un terme aux relations de travail avec Séverine Chavrier. Pour autant, comme celle-ci est actuellement en incapacité de travail, elle ne peut être licenciée.

Plainte déposée par Séverine Chavrier: la justice a tranché

Dans la Tribune de Genève de mardi, le nouveau président de la FAD, qui chapeaute la Comédie de Genève et le Théâtre Le Poche, affirme que l'avocat de la fondation Daniel Kinzer a proposé à celui de Séverine Chavrier, Romain Jordan, de suggérer trois médiateurs assermentés. «Il s'agit de se mettre d'accord sur les paramètres de cette sortie», notamment financiers, ajoute-t-il.

Me Jordan a confirmé à Keystone-ATS avoir reçu par mail cette requête, après l'avoir apprise toutefois par la presse:

«Ma mandante demande depuis six mois à rencontrer le conseil de la FAD, à obtenir copie de son dossier et à comprendre précisément ce qui lui est reproché. Elle n'a obtenu aucune réponse utile»

Depuis des mois, les soutiens et les opposants de la Franco-Suisse s'affrontent sur l'avenir de celle-ci. Mise en cause par des collaborateurs, Séverine Chavrier a été déchargée de ses fonctions opérationnelles en novembre par la FAD, qui voulait un audit sur le climat de travail.

«Une humiliation»: des stars du théâtre s'indignent de la crise à Genève

Un audit de gouvernance de la Cour des comptes avait été demandé par la Ville de Genève. Le Conseil municipal doit également examiner un rapport de la Commission des arts et de la culture (CARTS). L'affaire avait également provoqué des remous à l'intérieur du Conseil de la FAD. Outre la présidente Lorella Bertani, plusieurs membres avaient remis leur démission pour fin février, dont la vice-présidente Anne-Marie Gisler. (jah/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Une centaine de Hells Angels débarquent devant le tribunal de Sion
2
Une centaine de Hells Angels débarquent devant le tribunal de Sion
de Marie Parvex
Voici les 13 prévenus du drame du Constellation
Voici les 13 prévenus du drame du Constellation
Une vaste opération antidrogue relie Suisse romande, France et Nigeria
Une vaste opération antidrogue relie Suisse romande, France et Nigeria
Les quatre trains les plus bondés de Suisse sont Romands
2
Les quatre trains les plus bondés de Suisse sont Romands
Thèmes
Plusieurs baigneurs ont posé sur la carcasse de la baleine à bosse Timmy
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Cette initiative veut sauver les «petites héroïnes» suisses
Les apiculteurs suisses lancent une initiative populaire pour mieux protéger les abeilles et inscrire la pollinisation dans la Constitution fédérale.
Les abeilles doivent être mieux protégées en Suisse. Les associations d'apiculture de tout le pays lancent, mardi, une initiative populaire visant à inscrire la protection de la pollinisation dans la Constitution.
L’article