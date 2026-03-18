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Ce canton est la deuxième région où on vit le plus vieux en Europe

La Suisse est le pays où l'on vit le plus vieux en Europe, selon de nouvelles statistiques européennes. Au niveau régional, en revanche, c'est la Communauté de Madrid qui occupe la première place du podium... suivie par le Tessin.

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Après avoir reculé pendant la pandémie, l'espérance de vie a recommencé à grimper en Europe et, en 2023, elle a désormais dépassé les niveaux d'avant-Covid. La Suisse ne fait pas exception: en 2024, la durée de vie moyenne à la naissance s'y élevait à 84,2 ans, hommes et femmes confondus, contre 84 en 2019. C'est ce qui ressort des dernières données de l'Eurostat, diffusées la semaine dernière.

Notre pays affiche également la valeur la plus élevée du continent, à égalité avec Liechtenstein. L'Espagne (84 ans) et la Suède (83,8 ans) complètent un podium particulièrement stable. En effet, cela fait plus de 25 ans que la Suisse se classe première ou deuxième, sans jamais sortir du Top deux européen. Comme d'habitude, la Bulgarie occupe la dernière place du classement.

Un coup d'oeil au classement régional donne toutefois une image plus contrastée. Ce n'est plus la Suisse qui se hisse sur la première marche du podium, mais l'Espagne, avec la région de Madrid - l'espérance de vie y est de 85,7 ans. Notre pays doit se contenter de la deuxième place, occupée par le Tessin.

Dans le canton italophone, la durée de vie moyenne à la naissance est de 85,2 ans. Les autres régions helvétiques sont également relativement bien placées: la Région lémanique, formée par les cantons de Genève, Vaud et Valais, occupe la onzième place européenne, avec une espérance de vie de 84,6 ans. Toutes les autres se situent dans le Top 40.

Le nord de l'Espagne, le sud de la Scandinavie et une bonne partie de l'Italie affichent également des valeurs très élevées, tandis que l'espérance de vie semble diminuer légèrement dans la zone comprise entre les Pays-Bas, l'Allemagne et le Danemark. La différence la plus importante s'observe toutefois entre l'Europe occidentale et orientale. Dans certaines régions bulgares, hongroises et serbes, la durée de vie moyenne ne dépasse pas les 76 ans.

De grosses différences entre hommes et femmes

L'Eurostat remarque également que l'espérance de vie est globalement plus élevée chez les femmes que chez les hommes. Au niveau de l'UE, les premières vivent 5,2 ans de plus que les deuxièmes.

En Lettonie, cet écart frôle les dix ans. Les autres pays de l'ancien espace communiste affichent aussi de profonds écarts, à l'image de la Lituanie (8,6), de l'Estonie (8,3) et de la Roumanie (7,5). En Suisse, la différence est nettement moins marquée et s'élève à 3,5 ans: les femmes vivent en moyenne 85,9 ans, contre 82,4 pour les hommes.

(asi)