«Risque de récidive»: Brian Keller doit rester en détention

L'ex-détenu le plus célèbre de Suisse retourne au tribunal

Une ancienne procédure pénale est encore en cours contre lui. Elle concerne des violences en prison. Le tribunal de première instance a infligé six ans et quatre mois de prison au jeune homme.

Les premiers ennuis judiciaires de Brian Keller datent de son adolescence. La télévision alémanique SRF a fait connaître le jeune homme du grand public en 2013 en lui attribuant le pseudonyme de «Carlos». Un reportage révélait alors les coûts élevés de l'encadrement mis en place par la justice des mineurs pour sa réinsertion, suscitant un tollé et l'abandon du projet. Le jeune homme a ensuite récidivé.

L'ex-détenu le plus célèbre de Suisse aurait encore frappé

Brian Keller est soupçonné d'avoir tabassé un homme, mercredi soir, à Zurich. Des images enregistrées par une caméra de surveillance en témoignent. Il se serait précipité sur un homme avec qui il est en conflit depuis longtemps et l'aurait roué de coups.

Brian Keller a été arrêté jeudi par la police municipale zurichoise après avoir tabassé «un adversaire». Une procédure pénale a été ouverte contre le jeune homme pour tentative de lésion corporelle grave. Agé de 28 ans, il était sorti de prison en novembre dernier après avoir passé plus de 10 ans en détention.

Brian Keller, l'ex-délinquant le plus médiatisé de Suisse, a été placé en détention provisoire. Le tribunal a accepté une demande du Ministère public zurichois.

Brian Keller, 28 ans, a été arrêté à Zurich pour agression et placé en détention provisoire. Il avait déjà passé plus de 10 ans en prison.

