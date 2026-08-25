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Il écope de 20 ans de prison pour un sordide féminicide en Valais

Il écope de 20 ans de prison pour un sordide féminicide en Valais

En août 2023, un ressortissant originaire de la Macédoine du Nord a tué son épouse de 34 coups de couteau et blessé sa fille. Il a été condamné à une peine de 20 ans de prison ferme.
25.08.2026, 18:0525.08.2026, 18:05

Un homme de 45 ans a été condamné mardi à 20 ans de prison ferme pour assassinat par le Tribunal de Monthey (VS). L'homme a été condamné pour avoir tué son épouse de 34 coups de couteau et pour avoir blessé sa fille.

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Le 3 août 2023, à la suite d'une dispute liée à une question d'argent, le ressortissant originaire de la Macédoine du Nord, sous l'emprise de l'alcool, s'en est pris physiquement à sa femme.

Entre 2h20 et 3h15 du matin, le prévenu naturalisé suisse a frappé à de multiples reprises son épouse, puis lui a assené 34 coups de couteau en utilisant successivement cinq couteaux de cuisine de 10 cm, si fort que la lame s'est cassée à quatre reprises. Il lui a ainsi infligé des plaies et des lésions au cou, au visage, au tronc et à l'un de ses membres.

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Le Tribunal est allé outre le réquisitoire de la procureure Emmanuelle Raboud, qui demandait 16 ans de prison. L'avocate de la défense, Me Pauline Elsig, avait, elle, plaidé pour une requalification en meurtre et pour une peine de 6 ans de prison. (ag/ats)

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