Jeffrey Harrigian est un ancien général de l'armée américaine. En arrière-plan, une scène actuelle sur le front ukrainien et un F-35. Image: montage watson

Ce que l’Ukraine a appris à l’homme qui vend les F-35 à la Suisse

Lorsque la Russie a envahi l'Ukraine, Jeffrey Harrigian dirigeait les forces aériennes américaines en Europe. Il raconte les premières semaines de la guerre, pourquoi l'offensive russe n'a pas été une surprise pour Washington et ce qu'il fait aujourd'hui en Suisse.

Othmar von Matt / ch media

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Autrefois pilote de chasse, il a été engagé en Syrie et en Irak. En 2019, Jeffrey Harrigian a été promu général. Lorsque la Russie a envahi l'Ukraine en février 2022, il dirigeait les forces aériennes américaines en Europe ainsi que les forces aériennes alliées de l'Otan sur le continent, fonction qu'il a exercée jusqu'à l'été de la même année. Il a ensuite quitté le service militaire actif.

Jeffrey Harrigian est désormais vice-président chargé de la stratégie et du développement commercial de «Skunk Works». C'est le surnom officiel du légendaire et très secret département de recherche et développement du groupe américain d'armement Lockheed Martin. C'est notamment lui qui a développé l'avion de combat F-35, dont la Suisse a fait l'acquisition.



L'entretien avec l'ancien général américain se déroule à l'hôtel Bellevue, à Berne. Jeffrey Harrigian se montre très attentif, observe tout avec précision et répond de manière détaillée. Juste après notre rencontre, il doit se rendre auprès des Forces aériennes suisses.

Le 24 février 2022, la Russie a attaqué l'Ukraine. Vous étiez alors responsable des forces aériennes américaines et des forces aériennes de l'Otan en Europe. Craigniez-vous un effondrement du pays?

Jeffrey Harrigian: La première semaine, la situation était extrêmement tendue.



Pourquoi cela ne s'est-il pas produit?

Quiconque parlait avec les Ukrainiens comprenait rapidement que la population avait une volonté énorme de résister. Il était évident que les Russes n'allaient pas simplement traverser le pays sans rencontrer de résistance. Après la première semaine, je me suis dit: cela va durer longtemps.

«Je savais que les Russes avaient des difficultés à coordonner leurs forces aériennes et terrestres»

Qu'est-ce qui vous a conforté dans votre confiance envers les Ukrainiens?

Deux choses. La première, c'est que les Ukrainiens étaient très habiles pour déplacer leurs avions. Ils déplaçaient également constamment leurs forces, abattaient plusieurs avions russes et compliquaient ainsi considérablement la tâche des Russes. Cela leur a permis de faire durer la guerre. Ils ont également développé de nombreuses solutions innovantes.



Et la deuxième?

Là, je dois remonter un peu dans le temps. Avant mon affectation en Europe, j'étais engagé en Syrie dans la lutte contre l'organisation Etat islamique (EI). Avec mes vols à bord de F-22, j'étais aux premières loges. Je savais donc que les Russes avaient de grandes difficultés à coordonner efficacement leurs forces aériennes et terrestres.

Comment avez-vous vécu la situation au début de la guerre?

En réalité, tout a commencé des mois auparavant. Les Russes ont annexé la Crimée en 2014 et déclenché des conflits armés dans l'est de l'Ukraine. A cela s'ajoutaient les informations de nos propres services de renseignement.

«Nous savions qu'il fallait nous préparer»

Qu'avez-vous fait?

Notre objectif était de renforcer le flanc est et d'empêcher la Russie de poursuivre son avancée vers l'ouest. Pour l'Otan, il s'agissait de veiller à ce que nous soyons correctement positionnés pour défendre la frontière. Nous avons donc partagé des informations avec les Etats membres. Mais j'ai également parlé avec le commandant des forces aériennes ukrainiennes.

Pourquoi?

Je voulais savoir comment les Ukrainiens se préparaient. J'ai ensuite informé les chefs des forces aériennes de l'Otan.



Les Etats-Unis savaient donc ce qui allait se passer?

Nous ne le savions pas avec une certitude absolue. Mais nous avions une idée assez claire de la situation.



Vous vous attendiez à une invasion russe?

Je dois revenir à mon expérience en Syrie. J'étais alors quotidiennement en contact avec les Russes. Cela m'a permis de développer une assez bonne compréhension de leur manière d'opérer, de leur façon d'essayer d'intimider les autres et de leur manière de faire la guerre.



Qu'avez-vous appris de cette expérience pour l'Ukraine?

Lorsque je suis arrivé en Europe et que j'ai vu ce que faisaient les Russes, j'ai eu le sentiment assez clair qu'ils finiraient par envahir l'Ukraine.

«Nous étions donc bien préparés»

L'Otan et les Etats-Unis n'ont donc pas été pris au dépourvu?

Contrairement à ce qui est souvent affirmé, l'attaque n'a pas totalement été une surprise. Quelques jours avant l'offensive, nous avions déjà fait décoller des avions pour montrer notre présence et faire comprendre à Poutine que nous étions là.

Où les avions de combat ont-ils été positionnés?

Je me souviens très bien que le président américain Joe Biden nous a ordonné de rassurer les Etats baltes et d'y déployer des F-35. Nous avons également déployé des F-35 à la frontière polonaise. Nous disposions d'une puissance militaire considérable. Le message adressé à Poutine était:

«Tu ferais mieux de ne pas t'en prendre à l'Otan»

N'aviez-vous pas peur que Poutine attaque directement des Etats membres de l'Otan?

Je ne pouvais pas me permettre d'avoir peur. Ma mission était d'être prêt.



Vous étiez tout de même inquiet?

Oui. Mais la question la plus importante est plutôt la suivante: est-ce que je pensais qu'il allait vraiment le faire? Mon instinct me disait qu'il ne voulait pas s'en prendre directement à nous.

Avez-vous maintenu le contact avec les forces aériennes ukrainiennes?

Oui, nous avons essayé de fournir aux Ukrainiens autant d'informations que possible. Bien sûr, il y avait des restrictions politiques. Mais je voulais leur faire comprendre que nous étions à leurs côtés.

«Nous avions le devoir de les avertir»

Dans l'armée américaine, le principe est le suivant: si vous savez qu'un ami va être attaqué, vous l'en informez.



Y a-t-il eu des moments où vous avez envisagé une intervention directement en Ukraine?

Non. Nous craignions une escalade, notamment une escalade nucléaire. J'ai donc dit très clairement aux membres des forces aériennes: nous ne voulons pas déclencher cette guerre.



Quelles sont les principales leçons à tirer de la guerre en Ukraine?

Le plus important est le suivant: si les Russes ou les Ukrainiens avaient obtenu la maîtrise des airs durant les deux premières semaines, le conflit aurait tout au plus duré quelques mois. Cette guerre d'usure nous montre, en revanche, tout ce que les drones, les essaims de drones et les systèmes sans pilote peuvent accomplir. Mais si les drones suffisaient à eux seuls à décider de l'issue d'une guerre, celle-ci serait terminée depuis longtemps. Or ce n'est pas le cas. Cela nous amène à une conclusion:

«Nous avons besoin d'une combinaison entre, d'une part, des technologies de pointe extrêmement sophistiquées et, d'autre part, des systèmes de drones peu coûteux.»

Vous faites ici référence au F-35, désigné comme plateforme technologique de cinquième génération?

Exactement. La guerre moderne nécessite de petits drones sur le front et des appareils aériens autonomes et sans pilote capables d'emporter une charge utile plus importante. Ils doivent pouvoir opérer aux côtés d'un F-35. Cela permet de disposer à la fois d'une masse importante et d'une capacité à tenir dans la durée.

La maîtrise des airs reste toutefois déterminante?

Elle joue un rôle central. Mais la supériorité aérienne ne permet pas à elle seule de gagner une guerre. Dans de nombreux cas, il faut simultanément protéger et soutenir les forces au sol. Les opérations aériennes et terrestres doivent être étroitement coordonnées. On parle alors d’opérations multidomaines.



Si les Russes avaient remporté la guerre en Ukraine, auraient-ils disposé des mêmes capacités que les Etats-Unis?

Probablement. Mais justement: ils ne les ont pas.

Vous êtes aujourd'hui vice-président du département de développement de Lockheed Martin, le fabricant du F-35. Sur quoi travaillez-vous pour l'avenir?

L'un des axes majeurs est la coopération entre systèmes habités et systèmes sans pilote, notamment en coordination avec le F-35. Un autre concerne la mise en réseau des capacités aériennes et spatiales. Nous nous intéressons intensément à la manière dont les informations provenant de l'espace peuvent être combinées avec celles recueillies dans les airs. Puisque l'espace deviendra à l'avenir un domaine contesté, nous avons besoin de réseaux robustes et résilients.



Vous étiez en visite en Suisse. Avec qui avez-vous parlé?

Nous nous sommes entretenus avec des représentants des Forces aériennes suisses.

Vous étiez ici à cause du F-35?

C'était l'une des raisons de ma visite. Pour moi, il s'agit de partager nos expériences et d'entretenir des partenariats à long terme. La Suisse introduira le F-35 au cours des prochaines années. Il est donc question des futures structures de commandement, de la mise en réseau et de la prochaine étape du développement. La Suisse dispose à cet égard d'un avantage.



Lequel?

De nombreux pays comme la Belgique, l'Italie et d'autres utilisent déjà le F-35. La Suisse peut donc apprendre beaucoup plus rapidement que nous ne l'avons pu au début du programme. Elle sera intégrée suffisamment tôt aux bons groupes de travail. Les pays qui utilisent le F-35 y échangent sur l'interopérabilité, la maintenance, les infrastructures et la sécurité.

«La fiabilité au niveau militaire reste un élément important de la relation à long terme pour toutes les nations européennes»

La Suisse pourrait donc s'intégrer sans problème aux structures de l'Otan avec ses F-35?

Oui, elle le pourrait. Je ne veux pas me prononcer sur l'aspect politique. Si l'occasion se présentait de mener des entraînements communs ou de renforcer l'interopérabilité, cela pourrait être mis en œuvre relativement facilement. Mais vous savez très bien que la question de l'Otan est extrêmement sensible en Suisse.



La Suisse connaît de gros problèmes avec les Etats-Unis dans ses acquisitions d'armement. Le F-35 et les systèmes Patriot sont devenus nettement plus chers. Ces derniers accusent, en outre, plusieurs années de retard. Les Etats-Unis ne sont-ils plus un partenaire fiable?

Je ne veux pas entrer sur le terrain politique. Pour moi, ce qui compte, c'est la relation entre militaires: elle est solide et elle le restera. Le contexte politique connaît des hauts et des bas. Mais la fiabilité au niveau militaire – tout comme celle de l'industrie américaine – reste un élément important de la relation à long terme pour toutes les nations européennes. Avec le temps, nous surmontons tous les changements et restons proches les uns des autres.

Pourtant, même dans les cercles les plus proches du gouvernement suisse, on entend que les Etats-Unis ne sont plus fiables. A cause de Donald Trump.

Je ne veux pas commenter la manière dont le président se comporte ou communique – je n'ai aucune influence là-dessus. Notre rôle – chez Lockheed Martin comme entre militaires – est de bâtir la confiance: dialoguer, tirer les leçons de nos expériences et élaborer ensemble les procédures de demain.

«Ainsi, nous savons comment agir si la situation mondiale nous oblige à coopérer plus étroitement»

C'est au cœur de ce que nous faisons en tant que militaires. Nous devons être prêts à protéger nos nations et leur souveraineté – et, lorsque cela est approprié, l'alliance. C'est notre devoir.



Vous reconnaissez donc indirectement que Donald Trump peut certes encore être président pendant quelques années, mais qu'un autre lui succédera un jour.

Exactement – c'est ainsi que fonctionne notre système. Dans toute relation, il y a des hauts et des bas. Mais l'important est le suivant: Lockheed Martin est présent en Europe depuis 75 ans, à travers toutes les guerres. Nous reconnaissons aujourd'hui l'importance d'une coopération étroite avec l'Europe – sur les plans politique, militaire et industriel. Plus de 25% du F-35 est produit en Europe; ce n'est donc pas seulement un avion américain, mais aussi un avion européen.

«Et les Etats-Unis sont-ils un partenaire fiable? Mon opinion est oui. Je le répète à toutes les personnes avec lesquelles je parle en Europe. Je ne peux pas influencer ce qui se passe sur le plan politique.»

La Suisse recevra-t-elle ses F-35 à temps?

Oui. Les premiers avions sont en production. Leur construction a commencé en avril. La Suisse recevra d'abord huit appareils, dès 2027. Dans un premier temps, les avions resteront aux Etats-Unis afin de permettre la formation des pilotes et des techniciens.

Les F-35 vont-ils encore coûter plus cher?

Aux Etats-Unis, les coûts ont continué d'augmenter. Lockheed Martin travaille intensivement à réduire les coûts. Je participais encore récemment à une réunion au cours de laquelle nous avons analysé avec nos fournisseurs les facteurs qui faisaient augmenter leurs coûts. La possibilité de planifier sur le long terme est un élément important. Cela contribue à faire baisser les prix.



Mais vous ne dites pas explicitement que les coûts n'augmenteront plus?

Nous ne nous prononçons pas sur cette question. (trad. tam)