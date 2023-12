Démissions massives à la prison de Berne

Le porte-parole rappelle par ailleurs que l'établissement teste actuellement un projet-pilote dans le domaine de la détention provisoire, qui impose des conditions très restrictives. Les cantons de Berne et de Zurich cherchent ainsi à prévenir les effets néfastes de ce régime sur les détenus et à faciliter leur réinsertion. (chl/ats)

Selon des collaborateurs cités par le titre bernois, le durcissement «excessif» des conditions de détention aurait conduit à ces départs en masse. Monsieur Aebischer évoque pour sa part «un développement organisationnel», qui a manifestement conduit à des conflits et à des insatisfactions.

Plus de la moitié du personnel de la prison régionale de Berne a démissionné depuis juin 2022. Le nouveau régime d'organisation mis en place après une évasion survenue à l'été 2022 est pointé du doigt.

