Le match entre les zadistes du Mormont et le Ministère public a commencé

Et d'autant plus que son client n'a pas occupé la maison abandonnée sur la colline du Mormont ou la carrière d'Holcim. «Il est resté passivement accroché sur une corde à l'orée de la forêt et n'a pas résisté lors de son interpellation par la police», a soutenu Saskia von Fliedner.

Le bras de fer s'annonce palpitant entre les zadistes et le Ministère public. Leur but ? Tenter de convaincre le Tribunal. Celui-ci rendra son verdict lundi prochain.

La Coupe d'Afrique des nations (CAN) bat actuellement son plein au Cameroun. Cette année, comme dans le passé, beaucoup d'internationaux africains ont transité par la Suisse. Et, de manière cocasse, c'était souvent dans des clubs amateurs! Notre top 10.

L'ancien joueur du FC Sion possède, en plus de ses origines fribourgeoises et valaisannes, des racines africaines. Béninoises, pour être précis. De par sa mère, il obtient la nationalité de ce pays pour lequel il deviendra international de 2003 à 2008. Cette année-là, alors qu'il est âgé de 38 ans, il prend part à sa première CAN, tout en évoluant, en fin de carrière, en 2ème ligue valaisanne, au FC Bagnes. Dans la vallée du fromage et de Verbier, il officie alors en tant qu'entraîneur-joueur. Lors de la Coupe d'Afrique, son Bénin termine dernier d'un groupe particulièrement relevé avec la Côte d'Ivoire, le Nigéria et le Mali. Peu importe, l'essentiel était ailleurs pour Alain Gaspoz, aligné lors des trois matchs dans le onze des Ecureuils.