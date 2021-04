Testez vos connaissances «écolo»

Recycler ses sextoys, cette galère à laquelle personne ne pense

Mais comment se débarrasser de ces jouets sexuels lorsqu'ils sont usés ou passés de mode?

Après des siècles d'une histoire quelque peu loufoque et – disons-le franchement – misogyne en matière de sexualité féminine à contrôler, les sextoys dédiés au plaisir de toutes et de tous ont progressivement fait leur entrée dans notre quotidien. Il y a eu entre autres le célèbre Rabbit créé par Vibratex en 1983, popularisé par un épisode culte de la série «Sex and the City» en 1998. Depuis, les godes, vibromasseurs et autres joujoux sexuels se sont invités dans de …