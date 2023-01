Alain Berset dupé par le compte Insta de Viola Amherd

«C'est gênant. On peut se demander quelles sont les exigences de qualité de la Confédération pour les posts Instagram. Manifestement, les contrôles internes ont échoué ou il n'y a pas de principe de double contrôle»

«Cela fait un peu amateur», confie Weber à watson . «A la Confédération, ils ont maintenant une multitude de personnes chargées de la communication et échouent quand même sur les bases». Concernant le faux profil de Viola Amherd, Weber estime que «l'affaire est doublement problématique. D'une part, la communication au sein du DDPS ne semble pas vraiment fonctionner . Cela n'inspire pas confiance. Car d'autre part, tout le département de la cybersécurité va en effet être nouvellement rattaché au DDPS».

C'est également Weber qui a signalé mardi une autre gaffe de l'équipe des réseaux sociaux. Lors du WEF, le conseiller fédéral fraîchement élu Albert Rösti a rencontré la ministre brésilienne de l'environnement Marina Silva. Les personnes responsables des réseaux sociaux ont certes rédigé une publication Instagram sur la rencontre, mais l'ont publiée sur le compte de Simonetta Sommaruga – prédécesseur de Rösti au DETEC. Et ce deux fois de suite, comme le raconte Weber. Les posts sur le mauvais compte sont restés en ligne pendant plus d'une demi-heure.

Comment se fait-il que les responsables des réseaux sociaux du DDPS n'ont pas encore réussi à supprimer le faux compte de Viola Amherd? Cela reste un mystère. Normalement, Instagram bloque rapidement les faux comptes lorsqu'une plainte est déposée par une instance officielle. C'est ce que confirme Konrad Weber, conseiller en stratégie et expert en numérique.

Le profil est en outre reconnu au niveau international: l'ambassade suisse en Indonésie tague l'étrange compte d'Amherd à côté des profils vérifiés d'Alain Berset et d'Ingnazio Cassis.

Et les collègues de Brotz font de même.

Le présentateur SRF Sandro Brotz suit également le profil et le tague à plusieurs reprises.

Alain Berset ne fait pas que suivre le compte, il poste également des photos avec la vraie Viola Amherd et tague @violaamherdofficial, laquelle like ensuite le post du ministre de l'Intérieur.

Elle évoque par ailleurs «l'expérience inoubliable» de sa visite du camp de l'Alliance scoute. Les commentateurs sont tombés sous le charme de la cheffe du DDPS et de ses publications.

La présumée Viola Amherd a l'air aimable et plutôt accessible. Aussi remercie-t-elle chaleureusement les forces d'intervention ayant travaillé au WEF 2022. Elle utilise même des hashtags!

Les story «à la Une» sont également étonnantes: «About me», «Press» et «Google». Un brin «boomer».

Rien que dans la description du profil, il y a des erreurs. Dans la phrase «dirige le département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports», les majuscules et les minuscules propres à la langue allemandes ne sont pas respectées.

Mais la coche bleue de vérification fait défaut. Quant aux contributions, elles semblent avoir été rédigées par des amateurs. On en vient vite à soupçonner qu' il pourrait s'agir d'un faux profil .

Sur Instagram, il existe un profil sous le nom de «violaamherdofficial». Plus de 3000 personnes, dont le président de la Confédération Alain Berset, suivent le compte supposé appartenir à cheffe du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS).

Poutine et Conseil fédéral: cet officier suisse n'aurait pas dû tout déballer

Plus de «Suisse»

Le village le plus jeune de Suisse est romand: voici l'âge moyen par commune

«L'hiver 2023-2024 sera encore plus difficile pour la Suisse»

Cette gare CFF romande est sans doute la plus embarrassante de Suisse

Les plus lus

Ici, c'est pas Genève: la justice vaudoise, une justice bien de chez nous

On ne devrait pas, mais il arrive qu'on sourie dans les procès. Souvent, le juge, l'avocat ou le procureur y sont pour quelque chose. Et quand s'y mêle du patriotisme vaudois, alors là...

En terrain identitaire, il est de coutume de répartir pertes et profits selon le tracé de la frontière. Tout le mérite pour soi, tout le tort pour l’autre. Tenez, Genève et Vaud. A la lecture d’un compte-rendu d’audience paru lundi dans la Tribune de Genève, à propos d’un procès intenté par la commune genevoise de Versoix à notre confrère et ami Vigousse, hebdomadaire satirique, la chose sautait aux yeux.