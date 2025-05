L'occupation de l'Uni de Genève par les étudiants continue

L'occupation de l'Uni de Genève continue

Des membres de la Coordination étudiante pour la Palestine occupent le hall d'Unimail, demandant la suspension des collaborations de l'Unige avec les universités israéliennes.

L'occupation du hall d'UniMail par des membres de la Coordination étudiante pour la Palestine (CEP) de l'Université de Genève (UNIGE) se poursuit jeudi. Les étudiants propalestiniens demandent la suspension immédiate des collaborations de l'UNIGE avec les universités israéliennes.

«Le silence du rectorat est révoltant», a déclaré un membre de la CEP jeudi lors de l'assemblée générale du collectif. Les étudiants qui ont passé la nuit dans le bâtiment ont constaté des intimidations de la part de la police.

Des étudiants et militants pro-palestiniens occupent à nouveau le hall principal d'Unimail. Keystone

Débutée mercredi, cette occupation intervient un an après une première mobilisation qui avait duré une semaine. Des canapés et des tables ont été installés dans le hall d'UniMail. Des drapeaux et des banderoles, dont une porte le slogan controversé «From the river to the sea, Palestine will be free», ont été déployés. Un autre panneau fustige l'institution: «UNIGE: Complice!»

«La liberté d'expression est essentielle et doit être respectée mais les règles de l'institution aussi», a indiqué jeudi le porte-parole de l'UNIGE Marco Cattaneo. Le rectorat a demandé mercredi soir à la police d'intervenir suite au refus du collectif de normaliser la manifestation. Le calendrier appartient aux forces de l'ordre, selon le porte-parole. (jah/ats)