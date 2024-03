Cette commune romande a créé une «carte citoyenne» pour les étrangers

Voici la nouvelle patinoire du club de hockey romand le plus titré

L'ensemble de l'application est traduisible dans 15 langues et d'autres pourront, au besoin, être intégrées. Des développements ultérieurs devront permettre d'étudier l'accessibilité au système sanitaire, bancaire, judiciaire, social ainsi qu'au logement.

L'application est déclinée en deux volets: la partie «carte citoyenne» accessible uniquement aux Chaux-de-Fonniers et la partie «monnaie locale», accessible à tous indépendamment du lieu de résidence, et qui permet de continuer de payer tout ou partie de ses achats en monnaie locale auprès d'une centaine de commerçants locaux.

La carte citoyenne permet notamment d'accéder à certaines prestations grâce aux données personnelles enregistrées, de profiter d'un système de notifications sur les grands événements en ville et de bénéficier de réductions voire de gratuités auprès d'institutions culturelles et sportives de la Métropole, a indiqué vendredi la commune.

La carte est numérique et intégrée à une app' de payement locale.

Image: Ville de La Chaux-de-Fonds

La Ville de La Chaux-de-Fonds (NE) propose, depuis le 1ᵉʳ mars, une carte citoyenne, déclinée sous la forme d'une application. Cet outil, qui vise à favoriser l'intégration, cherche à toucher en premier lieu les personnes relevant de l'asile, les Ukrainiens et les sans-papiers.

Depuis le 1ᵉʳ mars, La Chaux-de-Fonds propose une carte citoyenne sous forme d'application, visant à favoriser l'intégration des personnes relevant de l'asile, les Ukrainiens et les sans-papiers.

