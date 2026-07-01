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Valais: la Fraternité Saint-Pie X s'embrouille avec le pape

Vue d&#039; Econe, Fraternite Saint-Pie X.
Fondée en 1970 à Ecône, la Fraternité Saint-Pie X rejette en bloc les évolutions dans l'Église.Image: KEYSTONE

Cette communauté catholique romande s'embrouille avec le pape

A Ecône (VS), la Fraternité Saint-Pie X pour éviter un schisme va ordonner ses propres évêques ce mercredi. Un projet qui n'est pas du goût du Vatican, qui dénonce une insubordination.
01.07.2026, 09:0201.07.2026, 09:02

Le pape Léon XIV a lancé un ultime appel à la Fraternité Saint-Pie X, lui demandant de «renoncer à son projet» de consacrer quatre nouveaux évêques sans l'accord du Vatican, une initiative qui constituerait un schisme avec Rome.

Cette communauté catholique traditionaliste basée à Ecône (VS), influente dans les milieux conservateurs, a annoncé son intention d'ordonner le 1er juillet ses propres évêques, sans l'accord du Vatican. Pour le Saint-Siège, il s'agirait d'un acte d'insubordination direct, qui entraînerait une excommunication automatique des évêques.

«Lorsque je regarde un prêtre, je me demande s'il est pour la guerre»

Fondée en 1970 à Ecône par l'évêque français Marcel Lefebvre, la Fraternité Saint-Pie X rejette en bloc les évolutions de l'Église depuis le Concile Vatican II (1962-1965), qui a profondément transformé l'institution. Ses fidèles sont attachés à une interprétation stricte de la tradition doctrinale et liturgique, notamment la messe de rite «tridentin», qui se caractérise par l'usage du latin et un prêtre officiant dos à l'assemblée.

«Un péché d'une extrême gravité»

«Je vous supplie du fond du coeur : revenez sur votre décision !», a écrit Léon XIV dans cette lettre adressée au supérieur général de la Fraternité, datée du 29 juin et rendue publique mardi par le Vatican. Le pape américain demande à la communauté de «prendre en considération le bien-être spirituel des fidèles», dont le nombre est estimé à 600 000 dans le monde, soulignant qu'en cas de schisme, les sacrements – comme le mariage ou la confession – administrés par les évêques, actuellement au nombre de deux, ne seraient plus reconnus par l'Eglise catholique.

FILE - Pope Leo XIV delivers his blessing as he visits Pavia&#039;s Cathedral, northern Italy, on June 20, 2026. (AP Photo/Luca Bruno, File) Books - Pope Leo XIV
Le pape Léon XIVKeystone

«Je prie pour vous, car déchirer la tunique sans couture du Christ est un péché d'une extrême gravité. Que le Seigneur éclaire vos consciences et éveille vos coeurs. Par l'autorité reçue du Christ, le coeur lourd mais plein d'espérance, je me sens obligé de vous demander de renoncer à votre projet», ajoute-t-il.

Un précédent en 1988

Dans une réponse publiée mardi, le supérieur général de la Fraternité, Don Davide Pagliarani, maintient et justifie sa décision, tout en assurant que la FSSPX n'est «ni schismatique ni hostile à l'Église».

«Un geste de compréhension de Votre part, loin de nuire à l'unité, ne pourrait que manifester aux yeux du monde et de tous les chrétiens Votre souci de l'unité et Votre bonté de père»
Don Davide Pagliarani

En 1988, le pape Jean-Paul II avait déjà lancé un appel similaire à la Fraternité pour la dissuader d'ordonner de nouveaux évêques, en vain. Cette ordination avait alors entraîné une excommunication immédiate, qui avait été levée en 2009. (jzs/ats)

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