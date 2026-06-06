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De l’amiante force la fermeture du Christ-Roi à Fribourg

Les travaux de rénovation pourront toutefois se poursuivre, tandis que des mesures de confinement seront mises en place pour garantir la sécurité des usagers.
Les travaux de rénovation pourront toutefois se poursuivre, tandis que des mesures de confinement seront mises en place pour garantir la sécurité des usagers.dr

Cette église de Fribourg doit fermer pour une dangereuse raison

La découverte d’amiante dans l’isolation phonique de la coupole de l’église du Christ-Roi à Fribourg entraîne la fermeture temporaire de l’édifice.
06.06.2026, 13:5506.06.2026, 14:17

L'église du Christ-Roi, à Fribourg, sera fermée plusieurs mois. La présence d'amiante a été détectée dans l'isolation phonique de la coupole de l'édifice pendant les travaux de rénovation du toit, qui s'inscrivent dans le cadre d'un vaste chantier lancé l'an dernier.

Une entreprise spécialisée a pu rapidement le confirmer, a fait savoir la paroisse dans un communiqué publié il y a quelques jours. Elle n'a relevé en revanche aucune présence de la substance dans l'air ambiant. Mais un risque de dispersion des fibres de flocage existe avec les vibrations dues à l'élimination du béton léger.

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A la suite d'une assemblée extraordinaire et afin d'éviter toute mise en danger des usagers, le conseil paroissial a donc décidé de verrouiller immédiatement l'accès au chœur et à la nef de l'église. Courant juin, un échafaudage sera monté pour fermer la coupole et créer une zone de confinement étanche.

Les modifications en extérieur pourront ensuite continuer jusqu'à l'automne, où les activités de l'église reprendront normalement. Le chantier, d'un coût global de 6,37 millions de francs, est prévu jusqu'en 2029. Il doit permettre à l'église de style néoclassique inaugurée en 1954 de retrouver une seconde jeunesse. (dal/ats)

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