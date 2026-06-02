Juifs et musulmans de Fribourg trouvent un accord pour leurs défunts

Au cimetière Saint-Léonard, un nouveau règlement communal veut proposer des espaces dédiés aux communautés concernées. Il a été conclu entre la Ville de Fribourg et les communautés israélites et musulmanes.

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La Ville de Fribourg et les communautés israélites et musulmanes ont conclu des conventions, à la suite de l'entrée en vigueur du nouveau règlement du cimetière Saint-Léonard en début d'année. De grandes tombes conventionnées pourront accueillir plus de huit corps dans un secteur défini ainsi que l’inhumation perpétuelle. Le compromis est salué par la communauté israélite.

Tout en mettant en oeuvre le nouveau règlement communal du cimetière, la Ville de Fribourg tient compte «de l’aspect historique de l’actuel secteur israélite et de l’évolution de la société en matière d’inhumation. Elle pose ainsi les prémisses d’une société d’acceptation mutuelle et garantit l'accueil de chacun et chacune, quelle que soit sa confession», a-t-elle indiqué mardi.

Un vieil accord

Le secteur israélite actuel, faisant l’objet d’accords entre la Ville et la communauté juive depuis sa création en 1912 et classé monument historique, «n’est pas remis en cause par cette nouvelle convention», a précisé la Ville.

L’inhumation perpétuelle des tombes existantes est garantie. Les emplacements des tombes dans le secteur actuel sont mis à disposition de la communauté israélite du canton de Fribourg sans contrepartie, à l’exception des frais d’entretien. Le nouveau secteur supplémentaire réservé à l‘inhumation des défunts de confession israélite est assujetti aux règles imposées aux autres secteurs du cimetière, à savoir notamment au paiement des taxes applicables aux tombes.

Entrée du cimetière Saint-Léonard à Fribourg. Image: wikimédia

Ces mêmes règles s’appliquent au nouveau secteur pour l’inhumation des défunts de confession musulmane. L’inhumation perpétuelle y est également garantie, tout comme l’orientation des tombes de nord-est à sud-ouest.

La crainte d’une des communautés

En septembre 2024, le vote du Conseil général sur la révision du règlement du cimetière avait soulevé de l'inquiétude de la communauté israélite, craignant que la liberté religieuse ne soit bafouée et qu'une charge financière pour maintenir les concessions des tombes ne dépasse largement son budget.

«Après des discussions intensives et constructives, la Ville de Fribourg et la Communauté israélite du canton de Fribourg (CIF) ont trouvé une solution pour l’avenir de la partie juive du cimetière communal», a indiqué la Fédération suisse des communautés israélites dans un communiqué. Cette dernière et la CIF saluent «ce compromis comme un renforcement de la liberté religieuse». (jah/let/ats)